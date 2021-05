Mercato del lavoro e semplificazione: le priorità per il rilancio secondo gli imprenditori

Da un sondaggio agli associati OSLA emergono chiare le richieste alla politica Nei giorni scorsi abbiamo sottoposto ai nostri circa 500 associati un questionario per comprendere da loro quali siano le priorità per il rilancio del sistema economico sammarinese. Le risposte più gettonate sono state: una maggiore flessibilità del mondo del lavoro, la diminuzione di imposte e contributi, la semplificazione dei rapporti con la Pa e l’accesso al credito. Il perché è evidente: le imprese vivono momenti di grandissima incertezza. Pianificare anche solo a pochi mesi è quasi impossibile e così diventa impellente rendere il mercato del lavoro maggiormente flessibile. Flessibilità della quale gioverebbero non solo le imprese ma anche gli stessi lavoratori: come è noto una maggiore flessibilità nel mercato del lavoro rende il mercato maggiormente efficiente e dunque aumenta l’occupazione e la produttività delle aziende. In particolare, OSLA ha sempre sostenuto che l’imprenditore – che rischia tutti i giorni le risorse investite nella propria impresa – debba essere libero di scegliere i collaboratori che ritiene maggiormente adatti alla propria realtà. Non può essere nessun altro, tantomeno lo Stato, a imporre scelte di questa natura, specialmente nelle PMI dove il rapporto di fiducia tra datore e lavoratori è fondamentale per il funzionamento dell’attività. Oltre alla flessibilità, gli imprenditori chiedono a gran voce anche semplificazione. Le attuali procedure, frutto di una stratificazione di norme e prassi, sono spesso inefficienti e farraginose, comportando sprechi di risorse e di tempi. Dunque, certezza e celerità sono gli elementi che devono essere ricercati in una semplificazione dei rapporti tra imprenditore e PA. Per questi motivi, OSLA auspica che la riforma del mercato del lavoro annunciata dalla Segreteria di Stato competente – della quale al momento sono state condivise alcune linee guida - vada in questa direzione: flessibilità, certezza e celerità. OSLA continuerà a portare sui tavoli della politica le istanze e le richieste degli imprenditori consapevoli che supportare l’iniziativa privata significa supportare il lavoro e il benessere per la collettività.

OSLA