Mercatone Uno, Bertani-Sensoli (M5s): attivare misure di aiuto per lavoratori coinvolti

Con una risoluzione rivolta al governo regionale Andrea Bertani e Raffaella Sensoli dei Cinquestelle chiedono, rispetto alla crisi del gruppo Mercatone Uno-Shernon holding, di “individuare, in attesa della definizione di soluzioni strutturali, misure di aiuto rivolte ai lavoratori coinvolti”. Il Comune di Imola (dove è ubicata la sede centrale del Mercatone Uno), si legge nell’atto d’indirizzo, “ha già messo in campo, coinvolgendo le organizzazioni sindacali, importanti misure a sostegno dei lavoratori colpiti dal fallimento”. I Cinquestelle sollecitano quindi l’esecutivo regionale a valutare interventi a sostegno di qui Comuni, come Imola, che si stanno attivando per aiutare i lavoratori di Mercatone Uno. È inoltre indispensabile, rimarcano i due consiglieri, “assicurare un’azione accurata di coordinamento delle tante azioni attivabili a livello comunale, considerando che molti lavoratori del gruppo possono risiedere in località diverse da quelle dei punti vendita”.

cs Assemblea Legislativa