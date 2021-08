Mercoledì 1° settembre la presentazione del progetto del Nuovo Ospedale di Stato di San Marino, al Palazzo dei Congressi Kursaal

Si alza il velo sul progetto preliminare del Nuovo Ospedale di Stato della Repubblica di San Marino. Da tempo, infatti, è stato avviato il percorso per giungere alla nuova struttura, affinché sia moderna e al passo con le esigenze e le funzionalità più avanzate. Dopo mesi intensi di lavoro, lo studio di fattibilità commissionato dal Congresso di Stato è arrivato a conclusione. Mercoledì 1° settembre il progetto preliminare sarà presentato nell’ambito dell’evento “Costruiamo insieme la sanità del futuro” in programma al Palazzo dei Congressi Kursaal a San Marino Città, alle ore 18. Lo studio, curato dal Politecnico di Milano, leader in Italia nella progettazione delle più moderne e avanzate strutture ospedaliere, si presenta come un’infrastruttura strategica in grado di rispondere alle necessità sanitarie e in generale delle attività dell’Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica, all’incremento demografico, all’aumento dell’età media e all’aumento delle cronicità, nonché alle nuove sfide che la pandemia da COVID-19 ha posto ai sistemi sanitari di ogni nazione. Sorgerà nelle vicinanze dell’attuale nosocomio, la cui inaugurazione risale al 1981. L’area scelta è strategica, sia perché baricentrica rispetto all’estensione del territorio sammarinese, sia per la mobilità. Sarà un ospedale “green”, costruito seguendo le più moderne linee guida dello sviluppo sostenibile e del risparmio energetico. Il Nuovo Ospedale di Stato si presenta infine, come una tappa fondamentale per il nuovo modello di sanità a San Marino, anche in ottica di rete con le migliori realtà sanitarie e assistenziali italiane. All’incontro “Costruiamo insieme la sanità del futuro”, parteciperanno i Segretari di Stato per la Sanità Roberto Ciavatta, per le Finanze Marco Gatti, per il Territorio Stefano Canti, il Direttore Generale ISS Alessandra Bruschi, Marco Renzi dell’Ufficio Progettazioni e i rappresentanti del Politecnico di Milano. In ottemperanza alle restrizioni Covid-19 in vigore sul territorio, la partecipazione è possibile solo su invito. L’intero evento sarà però trasmesso in diretta streaming sulle pagine facebook del Congresso di Stato, delle Segreterie di Stato e dell’Istituto Sicurezza Sociale.

Cs Congresso di Stato

