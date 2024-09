Mercoledì 11 si è concluso il Marlù Dream Tour, ultima tappa Cattolica, nella location principe della città: Piazza I Maggio

Dopo il successo estivo in giro per l’Italia (Ischia, San Vincenzo, Senigallia) Marlù ha voluto salutare l’estate 2024 con una tappa extra, tutta dedicata agli anni ‘90, in una Cattolica settembrina e festosa. E allora il #MarluDreamTour ha indossato i jeans a vita alta, i colori fluo e le spalline e si è scatenato sotto lo sguardo attento e complice delle sirene di Piazza I Maggio. Molella, i Datura e Nathalie dei SoundLovers hanno fatto ballare il pubblico al ritmo della dance degli anni ‘90, catapultando tutti in un ricordo luccicante al sapore di fragola. Non sono mancate le esibizioni contemporanee dei ballerini Kumo e Gaia studenti dell’edizione 2023 di Amici. i due ballerini hanno infatti interpretato le hit più iconiche con passi a due e assoli. Giulia Pauselli, ballerina professionista, è stata ancora una volta protagonista del pomeriggio con il Contest di Ballo “Keep Dreaming con Marlù”. La vincitrice del Contest, Melissa Corona, ha vinto il premio “Keep Dreaming”, una borsa di studio del valore di 300 euro presso la scuola di Danza di appartenenza e la Golden Experience di Marlù, con la possibilità di scegliere una parure di gioielli Marlù e conoscere gli artisti e i talent in tour. Anche in questa tappa speciale infatti Marlù ha regalato Experience e tantissimi gift tramite i gratta e vinci distribuiti dal pomeriggio. Mattatore dell’evento, presentatore e voce del Tour sempre Andrea Prada, che ha dato alla serata il giusto mood e la giusta carica. Un tour nato dal cuore, fortemente voluto per regalare al pubblico di Marlù momenti di condivisione e un’esperienza all’altezza della sua filosofia, un tour pensato per far vivere un sogno, creando ricordi indelebili, da conservare per sempre. “Avere tutti i dipendenti riuniti in questa grande festa Marlù è stato uno spettacolo per gli occhi e per il cuore. Abbiamo scelto Cattolica quest'anno come location per la convention aziendale per far vivere a tutti i nostri collaboratori, manager, imprenditori e agenti, lo spirito Marlù di impresa: una grande famiglia dai valori solidi, vicina al territorio e alle persone. Quest’anno tutti hanno potuto vivere l'esperienza del Marlù Dream Tour dalla mattina, hanno avuto la possibilità di farsi fotografare da Enrico “Chico” De Luigi, ritrattista e fotografo di scena, che da sempre segue Marlù per le sue campagne per poi vedersi proiettati sugli schermi del palco la sera, sono diventati protagonisti con i loro sogni di una canzone creata con l'intelligenza artificiale da Jody Cecchetto, e hanno cenato in via eccezionale in piazza I Maggio. Un meeting insomma che ha voluto regalare a chi fa parte della famiglia Marlù l'esperienza di essere protagonista di un evento speciale.” “Ringraziamo Marlù per aver scelto Cattolica come cornice di questo grande evento – commenta il Vice sindaco e Assessore al turismo Alessandro Belluzzi – È stata una bellissima serata che ha visto un’importante partecipazione di pubblico grazie a un programma artistico di qualità”

cs Ufficio Stampa Marlù

