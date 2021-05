Mercoledì 12 maggio il Giro d’Italia transita da Santarcangelo. Ecco la viabilità

Mercoledì 12 maggio il Giro d’Italia 2021 transiterà anche da Santarcangelo, nell’ambito della quinta tappa Modena-Cattolica. Per consentire il passaggio della manifestazione sportiva, che sarà preceduta dal passaggio del Giro-E, dalle ore 14 fino alle ore 17 circa sono previste alcune modifiche al traffico e alla sosta lungo le vie Emilia e Ugo Braschi. I ciclisti arriveranno infatti da Savignano procedendo lungo la via Emilia in direzione Rimini: il Giro d’Italia transiterà intorno alle ore 16,30, mentre il Giro-E intorno alle 15. Dalle 14 circa fino al termine della manifestazione ciclistica, non sarà possibile percorrere la via Emilia e il tratto urbano della stessa che diventa via Ugo Braschi. Dalle ore 11 alle ore 17 sarà invece vietata la sosta su entrambi i lati di via Ugo Braschi. Nelle varie intersezioni con le altre vie saranno presenti gli agenti della Polizia Locale che potranno consentire l’attraversamento in sicurezza di automobilisti, ciclisti e pedoni. Sul sito internet www.comune.santarcangelo.rn.it è disponibile l’ordinanza integrale e verranno pubblicate le disposizioni sulle modifiche alla circolazione del trasporto pubblico locale.

Cs Santarcangelo