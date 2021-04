Mercoledì 14 aprile parte "CSdL informa", programma settimanale di notizie e approfondimenti sulla vita sindacale

Mercoledì 14 aprile parte "CSdL informa", programma settimanale di notizie e approfondimenti sulla vita sindacale.

Inizia mercoledì 14 aprile alle 18.30 "CSdL informa", appuntamento settimanale con notizie, commenti e approfondimenti sulla vita sindacale e sulle vicende sociali, politiche ed economiche di maggiore attualità. La rubrica verrà trasmessa tutti i mercoledì (ad eccezione dei festivi) sempre alle 18.30 in diretta sulla pagina Facebook della Confederazione "Cuore CSdL". La diretta, della durata di circa un'ora, sarà un ampio contenitore di notizie sull'attività generale della Confederazione, in particolare nei confronti degli interlocutori istituzionali come il Governo, e su quella delle singole Federazioni di categoria e dei rispettivi settori: industria e artigianato, pubblico impiego, edilizia, commercio e servizi, pensionati. Ad ogni puntata sarà presente un dirigente confederale e un rappresentante di ognuna delle quattro Federazioni; coordina il programma il Segretario Generale CSdL Giuliano Tamagnini. "CSdL informa" vuole essere uno strumento periodico di informazione e di approfondimento per tutti coloro che vogliono essere aggiornati costantemente sull'azione sindacale, che affronta temi legati non solo al mondo del lavoro, ma che più in generale riguardano la vita di tutti i cittadini, come la sanità e la gestione della pandemia, il sistema bancario, la scuola, l'equità, i servizi e lo stato sociale, le politiche di sviluppo. Uno strumento di informazione che è anche un fondamentale fattore di democrazia, in un periodo in cui questa conquista fondamentale è messa a sofferenza, e che la CSdL vuole tenere sempre viva e praticabile.

CSdL



I più letti della settimana: