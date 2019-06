Mercoledì 5 giugno alle ore 21, presso il Be-Art P.zza Tini, 7 Dogana-Rep. San Marino, si svolgerà la presentazione del libro “Jam Roll” dell’autore Luigi Lewis Busignani

Un fratello e sorella hanno trascorso in famiglia,assieme,solamente i primi anni della loro vita. Qualcosa di naturale ma compromesso da antichi trascorsi,fa si’ che i due poi vivano lontani,seppure forti delle memorie di quegli anni di infanzia. Il ritrovamento di un gatto soriano di nome Miguel riavvicina dall’altra parte del mondo, del tutto casualmente, le loro esperienze. Un loro amico,sportivo formidabile, permette sbadatamente che cio’ accada,ma qualcosa viene rattoppato quasi ad arte proprio dal gatto e anche da un storica conoscenza, Tante Celeste. Un racconto di esplorazione sulle relazioni,sulle ragioni per cui queste possano persistere o terminare. Un ritorno in Europa,un tentativo di sciogliere nodi atavici che sono il perche’ di questo presente. Fine anni novanta. Alle porte di New York City.