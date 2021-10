Mercoledì 6 ottobre nuova puntata di "CSdL Informa"

Mercoledì 6 ottobre nuova puntata di "CSdL Informa".

È in programma mercoledì 6 ottobre, alle 18.30 in diretta sulla pagina Facebook "Cuore CSdL", la puntata n. 17 del programma "CSdL Informa", il format di approfondimento sui temi sindacali e sociali più attuali. Si parlerà in primo luogo dell'andamento delle assemblee precongressuali con i lavoratori in tutti i settori del mondo del lavoro, in preparazione del 20° Congresso CSdL, che si svolgerà nei prossimi 11 e 12 novembre al Palace Hotel di Serravalle; al centro all'attenzione anche altri temi di attualità per i lavoratori e il paese, tra cui la problematica del Green Pass italiano per i sammarinesi. Come di consueto il Segretario CSdL Giuliano Tamagnini coordina il dibattito in cui intervengono un rappresentante del livello confederale e di ogni federazione di categoria: industria, pubblico impiego, costruzioni e servizi, pensionati.

c.s. CSdL

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: