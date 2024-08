Mercoledì 7 agosto al Sacello del Santo, Borgo Maggiore Davide Enia porta in scena il suo spettacolo pluripremiato "L'Abisso"

All’interno della rassegna TRACCE POETICHE IN LUOGHI DESUETI, mercoledì 7 agosto, alle ore 21.00, nell’area verde del Sacello del Santo a Borgo Maggiore, Davide Enia porta in scena L’abisso, un racconto urgente, profondo, attuale per affrontare l’indicibile tragedia contemporanea degli sbarchi sulle coste del Mediterraneo. Davide Enia mette in scena l’epopea di eroi odierni, tra vita e morte, che diventa metafora di un naufragio individuale e collettivo.

«Quando ho visto il primo sbarco a Lampedusa ero con mio padre – scrive Davide Enia drammaturgo, interprete e regista dello spettacolo tratto dal romanzo Appunti per un naufragio (Premio Mondello 2018) – approdarono tantissimi ragazzi e bambine. Era la Storia quella che stava accadendo davanti ai nostri occhi. Nell’arco degli anni sono tornato sull’isola, costruendo un dialogo continuo con i testimoni diretti: pescatori, personale della Guardia Costiera, residenti, medici, volontari e sommozzatori». Le loro parole e, soprattutto, i loro silenzi sono diventati un racconto, testimonianza storica e percorso esistenziale: «Dalla registrazione delle loro voci – continua Enia – sono emersi frammenti di storie dolorosissime eppure cariche di speranza. Le loro parole aprivano prospettive e celavano abissi». La messa in scena di Davide Enia fonde diversi registri e linguaggi teatrali: gli antichi canti dei pescatori, intonati lungo le rotte tra Sicilia e Africa, e il cunto palermitano, sulle melodie a più voci che si intrecciano fino a diventare preghiere cariche di rabbia quando il mare ruggisce e nelle reti, assieme al pescato, si ritrovano i cadaveri di uomini, donne, bambini.

Premio UBU 2019 “miglior nuovo testo italiano”

Premio Le Maschere del Teatro 2019 a Davide Enia come “miglior interprete di monologo”

Premio Hystrio Twister 2019 “miglior spettacolo della Stagione”

Ingresso € 5,00 - Posti limitati, si consiglia la prenotazione a Istituti Culturali: info.istituticulturali@pa.sm tel. 0549 882452.

In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al Teatro Concordia di Borgo Maggiore.

Info: www.sanmarinoteatro.sm oppure Facebook e Instagram.

