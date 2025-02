Mercoledì all’Università di San Marino la lectio magistralis di Zagrebelsky: “Da lui un prezioso contributo su virtù e ruolo dei piccoli Stati”

“Scegliendo come tema della sua lectio magistralis le virtù e il ruolo delle realtà statuali di piccole dimensioni, Gustavo Zagrebelsky apporterà un prezioso e significativo contributo all’Ateneo e a tutta la comunità di questo Paese”. Le espressioni scelte a pochi giorni dalla cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2024-25 dal Rettore dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, Corrado Petrocelli, rimarcano l’attenzione nei confronti del Titano espressa dall’ospite invitato per offrire alla platea il proprio contributo durante uno degli appuntamenti più intensi e attesi del calendario universitario, sottolineandone inoltre lo spessore.

Al Centro Congressi Kursaal, nell’ambito di un’iniziativa che si svilupperà dalle ore 15 di mercoledì 26 febbraio, interverrà “un docente illustre che ha formato generazioni di studenti e studiosi, professore di Diritto costituzionale e Diritto costituzionale comparato, giudice prima e poi presidente della Corte costituzionale italiana”.

A distinguere Zagrebelsky, secondo il Rettore, “l’impegno costante e generoso espresso nelle riflessioni su diritto, democrazia, etica e principi costituzionali”. Petrocelli cita fra le altre cose “l’attenzione alle fragilità e difficoltà del sistema democratico con la denuncia del predominio delle élite”, nonché il “rapporto tra legge e giustizia. Le vaste conoscenze - prosegue - gli hanno consentito di spaziare dal linguaggio contemporaneo all’uso dei simboli nel potere politico, dalla crisi della figura dell’adulto nella società contemporanea al tema del tradimento, e infine il complesso, intricato, ambiguo e difficile rapporto tra Stato e religione. Come dimenticare poi il ruolo del dubbio nell’etica e nel diritto, in cui la critica a ogni visione assolutista si sposa con l’invito appassionato e perentorio al dialogo, al confronto e alla riflessione?”

Sarà proprio il Rettore ad aprire la cerimonia, con un approfondimento nel quale descriverà gli sforzi, traguardi, orizzonti e valori con i quali l’Ateneo consolida e amplia la propria attività nell’ambito della ricerca, della formazione e delle relazioni con il territorio. Previsto l’intervento del Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura, Teodoro Lonfernini. Ingresso libero. L’evento potrà essere seguito in diretta streaming su www.unirsm.sm e ascoltato su www.usmaradio.org.



Comunicato stampa

Università degli Studi della Repubblica di San Marino