Mercoledì la cerimonia con i progetti degli studenti dell’Università di San Marino per l’Expo 2025 Osaka

Nella sede dell’Antico Monastero di Santa Chiara i finalisti del contest riservato al corso di laurea in Design Tre campane giganti, in tessuto bianco semitrasparente e di dimensioni diverse, nelle quali entrare per immergersi in altrettante esperienze e scoprire qualcosa di più su San Marino: questa la principale soluzione elaborata da uno dei gruppi che hanno partecipato al contest per la definizione dell’interior design del padiglione del Titano all’Expo 2025 Osaka, con un progetto nel quale ciascuna area ricavata avrebbe offerto ai visitatori qualcosa di diverso. L’idea, richiamando le tre torri che caratterizzano il monte, si è classificata al terzo posto proponendo un percorso nel quale la prima campana avrebbe ospitato una serie di proiezioni video con gli scorci più suggestivi della repubblica, la seconda un blocco di pietra di San Marino da toccare e l’ultima le musiche suonate in occasione delle festività, il rumore dei passi di chi cammina nel centro storico e il vociare delle persone che vivono il territorio, diffusi da un apposito sistema. Firmato da Sara Manfredotti, Roberta D’Onofrio ed Erica Tentoni, il progetto si chiama “Winding cones” e verrà illustrato mercoledì 3 luglio durante una cerimonia nella quale verranno premiati tutti i finalisti del concorso, riservato agli studenti del corso di laurea in Design dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino in collaborazione con il Commissariato Generale del governo sammarinese per l’Esposizione Universale che si terrà in Giappone. “Ogni campana - spiega Manfredotti - avrebbe inoltre offerto una serie di informazioni dal punto di vista storico, culturale e naturale. L’obiettivo - prosegue la 22enne di Modena, all’ultimo anno del percorso triennale in Design - era arricchire la comprensione del pubblico prevedendo inoltre uno spazio espositivo e un soppalco, dalle forme morbide e organiche, raggiungibile da una scala a chiocciola rivestita dello stesso tessuto delle campane”. Il concorso, secondo le parole della studentessa, le ha offerto “un'opportunità unica per mettermi in gioco, nonché formativa. Lavorare su un progetto di questa portata mi ha permesso di ampliare le mie competenze, collaborare con dei professionisti del settore e applicare le conoscenze teoriche acquisite durante il percorso accademico”. La premiazione del concorso si svolgerà alle ore 12 nella sede universitaria dell’Antico Monastero di Santa Chiara, nel centro storico del Titano. Ingresso libero.