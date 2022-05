Mercoledì nuova puntata di "CSdL Informa"

Domani è in programma la 29a puntata di "CSdL Informa", dedicata a diversi temi di stretta attualità: valutazioni sul dibattito nell'ultimo Consiglio Grande e Generale, in relazione alla legge sulle società; il Decreto sulle utenze domestiche; il ricorso in terza istanza per il processo "Conto Mazzini"; la situazione della sanità e l'avvio del COT; aggiornamenti sui contratti. Appuntamento dunque domani alle ore 18.30 sulla pagina Facebook "Cuore CSdL", con i dirigenti CSdL del livello confederale e delle federazioni. Coordina come sempre Giuliano Tamagnini.

cs CSdL

