Mergers and Acquisitions: strategia di successo nel mondo aziendale.

In un momento in cui il mondo economico si interroga sulla propria tenuta, un convegno promosso dal noto studio di consulenza aziendale riminese Skema, in collaborazione con Cherry Bank, istituto bancario esperto nella finanza strutturata, ha proposto un approfondimento su una strategia possibile: si scrive Merger and Acquisition, si abbrevia con M&A e può tradursi in “sinergia e diversificazione”. L’urgenza di un confronto sui possibili vantaggi derivanti da fusioni e acquisizioni, in un contesto in cui le imprese devono considerare non solo i fattori economici e di mercato, ma anche i rischi geopolitici, le sanzioni economiche e le crisi di fornitura, si è reso evidente nel numero- almeno un centinaio- di aziende che hanno partecipato. L’occasione di networking, ieri (10 luglio) nella quiete del Riviera Golf Resort di San Giovanni in Marignano, ha approfondito gli aspetti ed i possibili vantaggi, anche in ottica di internazionalizzazione, di questo complesso ma efficace strumento finanziario: gli advisors Skema dott Lorenzo Nardella e avv Fabio Pari, si sono focalizzati rispettivamente sugli aspetti operativi negoziali e sulla struttura giuridica delle M&A, mentre su quelli finanziari si è soffermata la chief corporate di Cherry Bank, Laura Gasparini. Nardella ha sottolineato l’importanza per le imprese di approcciarsi con metodo e strategia a operazioni tanto complesse quanto determinanti per il futuro dell’azienda: “Le M&A non si improvvisano. La negoziazione, la due diligence e la governance post-accordo devono essere studiate con precisione. Solo così si evita che la complessità diventi un freno anziché un’opportunità.” Pari, invece, ha evidenziato il ruolo determinante del processo negoziale, spiegando: “Ogni fase – dal teaser alla manifestazione d’interesse, fino alla firma e al closing – ha una valenza strategica. Per le PMI del territorio, spesso a trazione familiare, è fondamentale mantenere un distacco emotivo e affidarsi sin dalle prime fasi a consulenti capaci di tutelare interessi e valorizzare il potenziale dell’operazione.” Dal dibattito è emerso sia quanto queste operazioni possano rappresentare una risposta efficace per diversificare i propri portafogli, accedere a nuovi mercati e ridurre i costi operativi, che l’esigenza di confronti strutturati, in grado di creare cultura aziendale e sociale, oltre all’importanza di avere al fianco un istituto bancario con esperienza nel settore. Sul punto Laura Gasparini, Chief Corporate di Cherry Bank ha sottolineato che “Finanziare un’operazione di M&A significa scegliere tra diverse strade strategiche. Ogni struttura ha vantaggi e rischi specifici: dalla flessibilità del capitale proprio alla leva finanziaria del debito, fino al ricorso al leveraged buyout, oggi facilitato anche dalla normativa italiana. L’importante è costruire un’architettura sostenibile, coerente con gli obiettivi industriali e finanziari dell’operazione.” Il “case history”, arricchito dalla testimonianza di un manager di lunga esperienza come l’Ing. Gianpietro Corbari (ex Granarolo, Pam-Panorama) ha lasciato trapelare proprio gli aspetti meno noti di questo tipo di percorso: il racconto in prima persona dell’acquisizione del gruppo lombardo Sipral, leader nel mercato degli ingredienti alimentari, dell’azienda romagnola Effedue di Coriano, si è soffermato sulla formazione e la condivisione, sullo sviluppo delle competenze interne, sulla stabilità occupazionale e sulle opportunità di mercato in cui viene proiettata l’azienda che entra a far parte di un gruppo strutturato. Una conferma di come M&A sia un’opportunità di crescita, che in Italia sta registrando un certo dinamismo e su cui le piccole e medie imprese della Romagna potrebbero puntare.

