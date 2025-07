Merlini (Csdl): "Debito pubblico: un progetto di legge propone modifiche nella sua gestione. Serve per rendere strutturale quello estero?"

Questa settimana la Commissione Consiliare competente esaminerà il Progetto di Legge relativo alle disposizioni in materia di emissioni di titoli del debito pubblico. Si tratta di un provvedimento che al momento è passato in sordina ma che mi pare abbia effetti significativi sulla gestione del debito: vedremo cosa scaturirà dal dibattito. Il contenuto tecnico di queste norme a me è poco comprensibile, ma alcuni passaggi mi sembrano problematici. Il Consiglio Grande e Generale rimarrà ovviamente l’unico titolato a disporre la quantità di debito pubblico da contrarre, ma le modalità di emissione saranno definite da un semplice Regolamento del Congresso di Stato, in luogo dell’attuale decretazione da sottoporre ad un ulteriore passaggio consiliare. L’accentramento di poteri mi preoccupa, così come la prevista possibilità di fare ricorso a strumenti finanziari derivati, per la copertura dei rischi. Si tratta degli stessi strumenti che hanno causato la crisi del 2008, oltre che il disastro in diversi bilanci di Enti locali italiani? Mi pare inoltre che, ad eccezione dei beni elencati in un articolo apposito, potranno essere messe a garanzia degli investitori alcune proprietà pubbliche. Ciò servirà per ridurre i tassi che il mercato estero strozzino ci ha richiesto e, probabilmente, ci chiederà ancora? A me pare che comunque i rischi sarebbero enormi. A differenza del precedente rollover del debito estero, quando vennero sostituiti gran parte dei titoli prima della scadenza (passare da tassi del 3,25% ai nuovi del 6,5% era un affare), quello attuale non potrà essere effettuato con largo anticipo (chi accetterà di restituire titoli così interessanti per comprarne altri a tassi inferiori?). Salvo che il Governo non decida di sommare nuovo debito a quello esistente (pagando quindi interessi due volte), occorrerà attendere la scadenza, ovvero gennaio 2027, assoggettandosi ad un ulteriore rischio strozzinaggio e pagando nuovamente interessi molto più alti del dovuto. Da profano, direi che l’alternativa potrà essere l’emissione anticipata di titoli a lunghissima scadenza, ovviamente con tassi “appetitosi”, confidando che i detentori degli attuali titoli accettino di “fare cambio”. Manca solo un anno e mezzo alla scadenza: mi sbaglio o il programma di Governo si poneva l’obiettivo di ridurre il debito estero? A me sembra che questo provvedimento serva invece per perpetuarlo. Una ulteriore conferma pare essere la trasformazione di 55 milioni del titolo irredimibile, acceso per far fronte al passivo pregresso di CARISP, in titoli di Stato per il mercato interno, con l’obiettivo di azzerarli in 10 anni. Non ne capisco la ratio e l’urgenza. La ragione principale per il ricorso al debito estero, all’epoca, fu l’esigenza di non togliere liquidità al sistema finanziario: se negli ultimi 3 anni la raccolta bancaria è aumentata di 1 miliardo, anche tale necessità parrebbe parecchio ridimensionata. Peraltro, da un lato costerà di più (l’irredimibile paga un tasso dell’1,75%, mentre i nuovi titoli il 2,15% per quelli a 5 anni ed il 2,45% per quelli a 10 anni), mentre dall’altro i tassi non sono affatto concorrenziali con gli equivalenti italiani: l’ultima asta di fine giugno ha assicurato agli investitori rendimenti, rispettivamente, del 2,74% e 3,48%, nonostante un rating migliore del nostro. E non si venga a raccontare che la differenza è dovuta al fatto che i titoli vengono restituiti gradualmente entro la scadenza: chi fa investimenti di lungo periodo non è interessato a questa opzione. Quindi, abbiamo un Governo particolarmente disponibile verso chi compra i titoli da fuori San Marino rispetto ai propri cittadini. Infine, mi sia consentita una vena polemica. Il provvedimento in questione prevede l’esenzione fiscale totale per tutti i consulenti che saranno necessari alla gestione del debito pubblico. Probabilmente, per lo Stato non vi sarà differenza: i compensi verranno concordati al netto, piuttosto che al lordo, deduco, ed il saldo sarà il medesimo. Ciò non toglie che, nei confronti di chi sarà chiamato a spendere di più e/o a pagare più tasse, se la riforma IGR andrà in porto nei termini presentati, suona come un ulteriore schiaffo morale e materiale.

C.s. Enzo Merlini - Segretario Generale CSdL

