Mese Dantesco 2023

Nell’ambito della sedicesima edizione del MESE DANTESCO, la rassegna promossa dall’Associazione Sammarinese Dante Alighieri in collaborazione con la Scuola Secondaria Superiore, nella Sala Alberoni della Biblioteca di Stato si terrà mercoledì 3 maggio, alle ore 17.00, il secondo dei quattro incontri programmati. La dottoressa Patrizia Di Luca, Responsabile sin dal 2011 del Centro di Ricerca sull’Emigrazione, del Dipartimento di Storia, Cultura e Storia Sammarinesi dell’Università di San Marino, presenterà mercoledì un approfondito saggio storico- artistico dal titolo “Pablo Picasso – L’arte, la guerra, la pace”. Nella ricorrenza del cinquantesimo anniversario della scomparsa di uno dei più importanti artisti del Novecento, Patrizia Di Luca, studiosa ed esperta in ricerche fra arte e storia, nella sua lectio magistralis ripercorrerà le fasi principali della produzione pittorica dell’autore spagnolo, che ha saputo andare oltre i confini della propria cultura e raccogliere le sfide più avanzate della modernità. Significativa l’analisi interpretativa di Guernica, l’opera che Picasso realizzò nel 1937 per rappresentare il bombardamento della città basca e che fu esposta in Italia per la prima e unica volta nella mostra tenuta a Milano nel 1953. Il dipinto, nel corso degli anni, ha assunto un valore fortemente simbolico e universale di assoluta condanna e profondo rifiuto della guerra, delle violenze e della distruzione che ne derivano. L’argomento della guerra ha guidato la produzione di molti altri artisti, quali Alberto Burri, Fabio Mauri e Michelangiolo Pistoletto. Particolarmente carica di significati la grande installazione di quest’ultimo, allestita attualmente, sino a domenica 4 giugno, nella Sala delle Cariatidi al Palazzo Reale di Milano. Lo spettatore viene invitato a muoversi dentro il labirinto dei cartoni ondulati disposti sull’intera superficie dello spazio espositivo: è il percorso della “Pace Preventiva”, un itinerario di consapevolezza, che espone significativi lavori dell’artista e che consente di riflettere sulle minacce del tempo presente, con particolare riferimento alla guerra, e sugli strumenti per fronteggiarle. In questo nostro tempo attraversato da drammi, conflitti e speranze di sviluppo e progresso, il tema che verrà affrontato con intensa narrazione da Patrizia Di Luca si accomuna al messaggio di pace e di libertà declinato da Dante nella Divina Commedia, che sembra proseguire con il contenuto affascinante contro ogni guerra del grande Pablo Picasso, poi idealmente attualizzato, in un ideale passaggio di testimone a Milano, da Michelangiolo Pistoletto, ed auspicato dalle popolazioni del mondo, che richiedono fortemente un futuro di pace e di giustizia. Il MESE DANTESCO proseguirà il 10 maggio: alle 17,45 nel Teatro Titano, i professori Marco Capicchioni e Nicola Giaquinto, con alcuni allievi dell’Istituto Musicale Sammarinese, tratteranno il tema: “Dante in musica – Composizioni e compositori ispirati alla figura di Francesca da Rimini”. Gli incontri del MESE DANTESCO 2023 si concluderanno il 17 maggio con l’approfondimento letterario del professor Maurizio Gobbi che, nella Sala Alberoni della Biblioteca di Stato, terrà una conferenza dal titolo “L’amore come forza motrice universale – Dante fra Platone e Aristotele”.

Cs - Associazione Sammarinese Dante Alighieri