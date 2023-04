Mese dantesco: rinviata a maggio la conferenza di Maurizio Gobbi

L’Associazione Sammarinese Dante Alighieri desidera comunicare che, nell’ambito del MESE DANTESCO 2023, la conferenza del prof. Maurizio Gobbi sul tema “L’Amore come forza motrice universale – Dante fra Platone e Aristotele”, prevista per mercoledì 26 aprile, sarà posticipata, per indisposizione dell’autore, a mercoledì 17 maggio prossimo; si terrà nella medesima sede, la Sala Alberoni della Biblioteca di Stato, e si svolgerà a partire dalle ore 17. Il secondo appuntamento del MESE DANTESCO sarà di conseguenza quello di mercoledì 3 maggio, alle ore 17, ancora nella Sala Alberoni: interverrà la dott.ssa Patrizia Di Luca che presenterà “Pablo Picasso – L’arte, la guerra, la pace”, nel cinquantesimo anniversario della morte. Successivamente il 10 maggio, alle 17,45 nel Teatro Titano, i professori Marco Capicchioni e Nicola Giaquinto, con alcuni allievi dell’Istituto Musicale Sammarinese, tratteranno il tema: “Dante in musica – Composizioni e compositori ispirati alla figura di Francesca da Rimini”. Quindi, per il posticipo della seconda conferenza, gli incontri del MESE DANTESCO 2023 si concluderanno il 17 maggio con l’approfondimento letterario del prof. Maurizio Gobbi, il noto e apprezzato studioso del Sommo Poeta, divulgatore appassionato della Divina Commedia, che ci parlerà di Dante fra Platone e Aristotele. Grande successo, con commenti estremamente positivi, ha ottenuto la splendida e commovente conversazione di apertura del 13 aprile scorso al Teatro Titano “La guerra e la speranza – Il dramma umano di Dante dialoga con il dramma del presente”. Per chi voglia vedere o rivedere questa prima conferenza del MESE DANTESCO 2023, è disponibile la registrazione audio-video sulla pagina DANTERSM del canale Joutube all’indirizzo: https://www.youtube.com/watch?v=HkSShq2S7bU L’intervento, curato e tenuto dalla prof.ssa Meris Monti, propone una riflessione sul contributo che Dante può dare, con le sue opere, per riflettere sulla drammatica situazione del nostro presente, in cui la guerra è tornata ad essere una drammatica realtà, molto vicina e incombente. Viene presentato un percorso articolato in tre sezioni: la guerra, le dolorose conseguenze, la speranza. Ogni sezione è introdotta dalla lettura di testimonianze e riflessioni che illustrano sia l’esperienza di Dante sia le esperienze di chi è coinvolto con i due scenari di guerra contemporanei più sconvolgenti, l’Ucraina e la Siria. Queste letture sono affidate a Rostyslav Teslovyc, un giovane ucraino che risiede in Repubblica, molto impegnato nel supporto ai connazionali rifugiati a San Marino. Alle letture segue l’ascolto di musiche suonate al pianoforte da Marco Ercolani, un brillante allievo del Conservatorio di Bologna. Vengono eseguiti il Preludio in Sol Minore, Op. 23, No. 5 di Sergej Vasil'evič Rachmaninov, la Sonata No.15 in Re Maggiore, Op. 28 (Pastorale), movimenti II e IV di Ludwig Van Beethoven e la Gymnopedie No.1 di Erik Satie, accompagnati da immagini sul tema. Prossima conferenza quindi mercoledì 3 maggio, con la dott.ssa Patrizia Di Luca dal titolo “Pablo Picasso – L’arte, la guerra, la pace”.