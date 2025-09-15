Messaggio degli Ecc.mi Capitani Reggenti, Denise Bronzetti e Italo Righi, in occasione dell’apertura dell’anno scolastico 2025-2026

Carissimi Studentesse e Studenti, Dirigenti, Docenti, Personale degli Istituti Scolastici della Repubblica, Genitori e Famiglie,

oggi è un giorno speciale per Voi Tutti e per la nostra Comunità.

La Scuola riparte e, con l’inizio del calendario scolastico, per qualcuno di Voi si apre un nuovo capitolo, mentre per qualcun’altro il percorso prosegue.

E come in ogni nuovo inizio si fondono insieme speranze, emozioni, timori e curiosità; tutte sensazioni che, siamo certi, un domani resteranno ben scolpite nei ricordi di adulti.

In questa importante occasione desideriamo farVi sentire la nostra vicinanza e, insieme, inviarVi il nostro più sentito saluto.

La Scuola è di tutti e per tutti e così dovrebbe essere ovunque, mentre invece in molte, troppe parti del mondo, molti giovani non hanno accesso alla formazione.

La Scuola è una comunità dove si impara a stare insieme e ad agire nel rispetto degli altri prima ancora che ad acquisire nozioni, uno spazio dove nasce la missione educatrice volta a far conoscere i fondamenti etici, i valori, gli ideali che appartengono alla storia e che sono fondamenti del presente e del futuro.

Per attuare questi principi occorre grande senso di responsabilità: sia da parte di Voi studenti che siete chiamati a profondere impegno nei confronti dello studio, sia da parte di Voi docenti che, per l’alto valore del ruolo che svolgete, costituite una risorsa sulla quale la società fa grande affidamento, sia da parte dei Dirigenti perché hanno l’arduo compito di guidare e vigilare questa immensa comunità educativa, sia da parte del personale non docente perchè è artefice della sua articolata meccanica operativa.

La Reggenza, consapevole del fondamentale ruolo che tutti rivestite per la nostra società, ad ognuno di Voi rivolge il proprio encomio e il proprio ringraziamento per l’opera lodevole di prim’ordine che promuovete nel formare e educare i nostri giovani, anche in stretta collaborazione con le famiglie.

La Scuola è un luogo di formazione e di crescita, ma è anche un cammino che si fa solo insieme.

Il sistema educativo e l’impegno legato ad esso sempre devono essere al centro delle priorità di uno Stato virtuoso, poiché ciò ha conseguenze dirette sul futuro.

Pertanto dedicare ad esso idee, risorse - e rafforzarle se necessario, ma soprattutto fiducia è compito delle Istituzioni sammarinesi, poiché la scuola, tutta, è un organo vitale della società. Un mondo in continua evoluzione.

Auspichiamo che oggi sia più che mai necessario potenziare i programmi didattici con le arti, lo sport, la musica perché ciò permette di ampliare gli orizzonti.

Aprire lo sguardo, infatti, rafforza il pensiero critico e fa comprendere i valori importantissimi della diversità e dell’inclusività che sono un qualcosa che mai sottrae e sempre arricchisce.

Inoltre pensiamo sia fondamentale dedicare spazio e tempo alla storia della nostra Repubblica per la formazione di buoni cittadini, consapevoli del proprio passato e proattivi per il futuro, perché un domani sarete i protagonisti delle decisioni di questa anche Vostra San Marino.

La Reggenza, particolarmente sensibile alla tematica delle fake news soprattutto in riferimento alle giovani generazioni, ha anche ispirato un progetto che la Consulta per l’Informazione, in collaborazione con le Segreterie di Stato competenti e i vari ordini scolastici, partirà durante il corrente l’anno scolastico.

All’orizzonte non mancano le sfide, in particolare riguardo al problema sociale della denatalità che impegna le Istituzioni e tutti nel ripensare ai modelli, pur sempre garantendo un sistema scolastico d’eccellenza e percorsi educativi qualificati.

Care studentesse e cari studenti, sulla Vostra strada Vi auguriamo di incontrare non solo insegnanti ma anche maestri di vita; figure che Vi formeranno nel sapere ma dalle quali possiate anche apprendere un sapere parallelo per forgiarVi alla vita, per fare delle giuste scelte, per sapere cogliere le opportunità che si presenteranno lungo il viaggio.

Ai genitori e alle famiglie ci rivolgiamo affermando che la fiducia non deve mai mancare, così come un impegno attivo e propositivo poiché anche ciò è essenziale in un buon processo educativo.

A Voi ragazzi diciamo infine: la voglia di fare è la condizione vincente per costruire la Vostra esistenza e avere in mano strumenti di conoscenza Vi permetterà di scegliere e di inscrivere nel migliore dei modi il Vostro domani.

I Vostri sogni potranno diventare progetti di vita e realizzarsi con più forza se saprete formarVi una cultura solida e un’autonomia che saranno punti cardinali per i momenti di burrasca che incontrerete perché sono parte della crescita.

RicodateVi che le relazioni, in modo particolare quelle di amicizia, sono importantissime perché la vita non esiste solo negli smartphone che sono certamente preziosi strumenti parte del quotidiano, ma occorre approcciarsi ad essi con attenzione perché, se usati in maniera impropria, possono essere trappole pericolose.

Inoltre questi strumenti non devono diventare barriere tra sé e l’altro e isolarci in bolle che non sanno più comunicare o che ci sottraggono al dialogo.

Non dimenticateVi mai che l’amicizia è la bellezza di un incontro e di parole che si scambiano a voce.



Carissimi Studenti, Dirigenti, Docenti, Personale scolastico, Genitori e Famiglie,

in questo giorno particolare di settembre, la Reggenza Vi augura che l’inizio del corrente anno scolastico Vi mostri bellezza, curiosità e voglia di crescere e di fare per tendere a ambizioni traguardi ma sempre avendo il rispetto dell’altro.

A Voi Tutti, un proficuo e felice Anno scolastico!

La Scuola è per sempre!

Gli Ecc.mi Capitani Reggenti, Denise Bronzetti e Italo Righi









