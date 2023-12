Messaggio degli Ecc.mi Capitani Reggenti in occasione del Natale 2023

Messaggio degli Ecc.mi Capitani Reggenti in occasione del Natale 2023.

Care Concittadine e cari Concittadini,

siamo ormai prossimi alle Festività e desideriamo rivolgerVi il più cordiale saluto e l’augurio più sincero per un lieto Natale.

Con un messaggio particolarmente sentito, di speranza e di pace, desideriamo condividere con tutti Voi questa ricorrenza dall’alto valore morale, religioso e civile.

Auspichiamo che questo particolare momento dell’anno contribuisca, nell’universalità del messaggio cristiano, a rafforzare le premesse per riconoscere pari dignità per tutti gli uomini e possa essere momento di condivisione e di fraterna comunanza di obiettivi.

Nella nostra comunità, dove sono cresciuti i valori della fratellanza e della solidarietà, la cultura di una visione della vita fondata su questi principi, che sono alla base della nostra identità, è un grande esempio per un Paese di piccole dimensioni come il nostro.

In occasione delle recenti e tradizionali visite alle Scuole che ci hanno profondamente emozionato, abbiamo potuto ascoltare la voce dei giovanissimi studenti sammarinesi. Ci ha colpito fortemente il monito consegnatoci in queste indimenticabili esperienze ed in particolare la richiesta di strenua difesa del “diritto dei bambini al gioco”, quale pilastro imprescindibile di libertà. Il legame che unisce le Istituzioni alla Scuola e agli studenti riteniamo debba sempre essere forte ed indissolubile e massima deve essere l’attenzione verso i giovani, le loro richieste ed aspettative.

Riteniamo che la Scuola sia un pilastro della nostra Comunità per il ruolo fondamentale che riveste nel formare i giovani, affinchè essi siano sempre più titolari di diritti, ma sappiano anche assumersi importanti doveri per impegnarsi affinchè siano sempre garantiti i diritti dei più deboli, dei più fragili e degli ultimi.

Oggi, purtroppo, numerose sono le difficoltà e le incertezze che caratterizzano lo scenario internazionale. Un contesto geopolitico contrassegnato da troppi conflitti e tensioni, situazioni di povertà e di marginalità, il dramma dei tanti profughi – uomini, donne, bambini - che fuggono da condizioni di grave miseria, dalla guerra e da quella barbarie, devono necessariamente fermarci a riflettere.

Il nostro pensiero per questo è rivolto, in particolare, a tutti coloro che anche nel nostro Paese vivono condizioni di sofferenza, di solitudine e nutrono forte preoccupazione per il loro futuro: a loro desideriamo esprimere i sensi della nostra più sentita vicinanza, unitamente all’augurio che le Istituzioni tutte possano trovare al più presto risposte che permettano di guardare con maggior fiducia al domani, al di dà delle difficoltà del presente.

Ci uniamo idealmente a tutti coloro che operano per perseguire la pace e la riconciliazione, anche in contesti dove sembra impossibile e suona troppo forte il fragore delle armi.

Siamo vicini a tutti coloro contribuiscono fattivamente a rendere questo mondo più inclusivo ed accogliente per tutti, nel rispetto delle specificità di ciascuno.

A tutti coloro che operano nel mondo del volontariato e, con grande generosità, garantiscono sostegno e solidarietà a chi, vicino e lontano, si trova in difficoltà, oggi desideriamo pertanto esprimere il più vivo apprezzamento e la nostra riconoscenza.

L’azione di ogni uomo ha il potere di incidere, in maniera virtuosa o distruttiva, sulla storia dell’umanità: per questo auspichiamo che la gioia e lo spirito di queste festività pervadano i cuori e ispirino sinceri propositi di pace, concedendo specialmente ai più piccoli e bisognosi di vivere e sognare con fiduciosa speranza e meritata serenità.

A Voi tutti, care Concittadini e cari Concittadini, un rinnovato augurio di Buon Natale, di concordia, serenità e fiducia nel domani.



