Messaggio degli Ecc.mi Capitani Reggenti in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani

In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, desideriamo richiamare l’attenzione sul profondo legame che unisce l'umanità al mare e sulla responsabilità che ciascuno di noi è chiamato ad assumere per contribuire a proteggere uno dei patrimoni più preziosi del nostro pianeta.

Gli ecosistemi marini producono una parte rilevante dell'ossigeno presente nell'atmosfera, ospitano una straordinaria biodiversità e svolgono un ruolo essenziale nella regolazione del clima globale.

La salute degli oceani è però sempre più minacciata dalle attività umane. Il cambiamento climatico sta provocando il riscaldamento delle acque modificando la distribuzione di numerose specie; a ciò si aggiungono l'inquinamento e la pesca intensiva, fenomeni che compromettono la capacità del mare di continuare a svolgere le sue funzioni essenziali.

Di fronte a queste sfide, la comunità internazionale ha scelto di agire rafforzando la ricerca scientifica, la cooperazione internazionale e la consapevolezza collettiva sul valore degli oceani.

È una responsabilità di tutti, che richiede l’impegno di istituzioni, associazioni, imprese e cittadini.

Ognuno di noi, attraverso le proprie scelte quotidiane, può offrire il proprio contributo: riducendo l'utilizzo della plastica monouso, adottando comportamenti di consumo più sostenibili, sostenendo – anche con la propria partecipazione - iniziative di tutela ambientale.

Ogni gesto, anche il più semplice, acquista valore quando si inserisce in una visione condivisa, nella consapevolezza che tutti gli ecosistemi sono tra loro connessi ed interdipendenti.

Anche il nostro territorio, sebbene non affacci sul mare, ha un legame profondo con l’acqua, che ne ha influenzato la storia e lo sviluppo. Milioni di anni fa esso era sommerso dal mare e la sua formazione geologica è il risultato di processi naturali che, nel corso del tempo, hanno modellato il paesaggio che oggi conosciamo.

In quel mare vivevano numerose creature, alcune delle quali ci sono state restituite dai reperti custoditi dalla nostra pietra. La Balenottera del Titano è un esempio straordinario di questo antico ecosistema marino, una testimonianza preziosa del patrimonio naturale e della storia del nostro territorio.

Crediamo che la partecipazione alle iniziative promosse in questi giorni, anche in Repubblica, in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani e della Giornata Mondiale dell’Ambiente appena celebrata, sia la testimonianza concreta di una maggiore consapevolezza ed attenzione nella diffusione di una cultura della conoscenza, della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente.

Proteggere gli oceani significa proteggere la salute e il benessere delle generazioni presenti e future. Facciamo in modo che questa giornata non rappresenti soltanto un momento di riflessione, ma diventi un impegno concreto e duraturo per custodire il nostro patrimonio blu, fonte di vita, di equilibrio e di speranza per l'intero pianeta.



Comunicato stampa

Reggenza della Repubblica







