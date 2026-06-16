Messaggio del Segretario di Stato Lonfernini ai maturandi 2026

Care studentesse, cari studenti,



ci siamo. È arrivato quel momento che, ve lo assicuro, rimarrà impresso nella vostra memoria per sempre. Se chiedete a un adulto della sua "Maturità", vi racconterà tutto con un sorriso nostalgico e un pizzico di calore.



Ma so bene che oggi, vissuto da dentro, questo esame vi sembra una montagna altissima, una prova decisamente sfidante. È del tutto normale che sia così.



L'Esame di Stato è, per definizione, il momento in cui si valorizzano le competenze che avete acquisito in questi anni. Ma guardando oltre i programmi e le singole materie, questa prova rappresenta qualcosa di molto più grande: è il traguardo di un percorso umano straordinario.



Siete entrati tra le mura di questo edificio che eravate poco più che bambini e bambine; oggi ne uscite come giovani uomini e giovani donne, pronti a prendervi il vostro posto nel mondo.



Vivete queste giornate con tutta la serietà che un traguardo così importante richiede, ma vi prego: fatelo anche con una profonda consapevolezza.



Questa prova è solo un tassello – importante, certo, ma pur sempre un singolo tassello – del lungo viaggio che vi ha portato a essere le persone che siete oggi.



Le infinite possibilità che la vita vi riserverà da domani non dipenderanno esclusivamente dalla performance di questi giorni, né da un voto su un tabellone.



Dipenderanno, invece, dalle solide basi umane, culturali e civiche che la scuola ha saputo fornirvi e che nessuno potrà mai portarvi via.



A voi va il mio più grande, sincero e profondo augurio. Che possiate, un giorno, guardare indietro a queste giornate intense e apparentemente interminabili con tenerezza e con il sorriso di chi ce l'ha fatta.



Ragazzi, in bocca al lupo per il vostro esame, e soprattutto per il vostro futuro.



Il Segretario di Stato

Teodoro Lonfernini









