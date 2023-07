Messaggio del Vescovo Mons. Andrea Turazzi al Nunzio Apostolico Mons. Emil Paul Tscherrig

E’ giunta notizia della elevazione alla porpora di S.E. Mons. Emil Paul Tscherrig, Nunzio apostolico per l’Italia e per la Repubblica di San Marino. Il nostro Vescovo Mons. Andrea Turazzi ha immediatamente inviato il seguente messaggio augurale al neo Cardinale:

Eminenza carissima, sono felice e "rendo lode al Signore con giubilo" per la sua elezione a Cardinale. Un po' l'attendevo questa nomina per tutto quello che ha fatto e sta facendo per la Santa Chiesa e per la Chiesa italiana e sammarinese in particolare. Me lo aspettavo anche per il suo sguardo pastorale così attento al tempo presente. La sento molto vicina e le assicuro la mia preghiera. La Diocesi è in festa, suo

Andrea Turazzi

Vescovo di San Marino-Montefeltro

