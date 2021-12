Messaggio della Ecc.ma Reggenza in occasione delle festività natalizie 2021

Carissime concittadine e carissimi concittadini,

in prossimità del Natale, desideriamo formulare il più sincero augurio affinché queste festività possano rappresentare per tutti un momento di gioia e di serenità.

Un augurio affettuoso vogliamo far giungere a tutti i bambini che ogni anno si preparano a questa festa con sentimenti di trepida attesa: auspichiamo che questa giornata possa dare risposta ai loro desideri e portare momenti di gioia e di allegria da condividere con le loro famiglie. Anche quest’anno, purtroppo, la Reggenza non ha potuto recarsi in visita negli istituti scolastici della Repubblica: cogliamo dunque l’occasione per rivolgere il nostro saluto e l’augurio più sentito a tutti gli studenti. Siamo altresì grati ai nostri insegnanti - dei quali ben comprendiamo le difficoltà nell’impegno, particolarmente arduo in questo momento - di tener vivo negli alunni l’interesse per lo studio e la conoscenza. Per tutti noi che ci apprestiamo a vivere una ricorrenza dal profondo significato etico e religioso, il Natale rappresenta ogni anno l’occasione per riflettere sul mistero della nascita di Cristo e sul messaggio di speranza che da esso promana. E di speranza ha quanto mai bisogno il nostro Paese e l’umanità intera in un periodo, purtroppo, ancora segnato da grande incertezza e difficoltà. Il nostro pensiero è rivolto, in particolare, a tutti coloro che si trovano a vivere questa festività in condizioni di sofferenza, di solitudine e difficoltà.

Proprio a loro, unitamente a sentimenti di fraterna vicinanza, desideriamo formulare l’augurio più sentito affinché il Natale possa essere occasione di pace e serenità, con l’auspicio di trovare nella vicinanza e in gesti concreti di solidarietà e condivisione un motivo per riuscire a sperare in un futuro migliore.

Consapevoli dell’inestimabile valore della generosità, del dono del proprio tempo e delle proprie energie, esprimiamo altresì la nostra riconoscenza a tutti coloro che ogni giorno sanno testimoniare il significato più autentico del Natale, dando il proprio contributo per affrontare le difficoltà del presente e per costruire un mondo migliore, più resiliente e ospitale per tutti.

Ci rivolgiamo soprattutto ai tantissimi volontari che, unitamente a tutti coloro che operano in ambito sanitario, in questi anni di pandemia non si sono risparmiati svolgendo un servizio esemplare per venire incontro alle esigenze della nostra collettività.

In loro abbiamo la migliore testimonianza di quei valori di solidarietà e di propensione verso gli altri da sempre propri dei Sammarinesi; valori che auspichiamo possano essere sempre più condivisi a beneficio di una comunità che, nello stringersi, nell’unire le forze, nell’impegnarsi per non lasciare né solo né indietro nessuno, trova le ragioni più autentiche per costruire un futuro dalle fondamenta più solide. Carissime concittadine e carissimi concittadini, a Voi tutti e alle Vostre famiglie rinnoviamo i nostri più fervidi auguri di un lieto Natale.

Gli Ecc.mi Capitani Reggenti Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini

