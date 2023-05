Messaggio di condoglianze del Segretario di Stato Andrea Belluzzi per la scomparsa del prof. Giorgio Veronesi

“Ho appreso con profondo dispiacere la notizia della scomparsa del prof. Giorgio Veronesi. Esprimo il cordoglio della Segreteria di Stato per la Cultura e mio personale alla famiglia. Si tratta di un lutto che colpisce l’intera comunità sammarinese poiché il prof. Veronesi era un personaggio molto conosciuto e amato in Repubblica. Nonostante i tanti anni trascorsi fuori territorio per dedicarsi all’attività teatrale, egli ha saputo sempre mantenere un rapporto profondo con San Marino e con la sua Serravalle, dove ha contribuito a fondare il Centro Sociale Sant’Andrea. Mi piace poi ricordare che, per diversi anni, il prof. Veronesi ha reso servizio al Paese, con impegno e dedizione, ricoprendo il ruolo di Addetto Culturale della Repubblica di San Marino in Italia. La sua scomparsa rappresenta una grave perdita per il nostro Paese e lascia un profondo vuoto in colore che, come me, hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di collaborarci”. È quanto dichiara il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura Andrea Belluzzi.

cs SdS Cultura

