TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
17:44 Videodanza immersiva in VR 360° cinematografica 16:26 Violenza sessuale in caserma, condannato un finanziere a 2 anni e 8 mesi 15:06 Consiglio Centrale PDCS, ampio spazio alla sostituzione del Segretario alla Sanità 13:46 Cessione azioni Bsm, Morganti (Libera): "Riflettere prima di procedere, no a trattative al ribasso" 12:04 San Marino ha scoperto il gol: alle spalle di Selva salgono nuovi bomber 11:45 Esame di stato per giornalisti, primo banco di prova 09:17 Pioggia di missili e droni russi su Kiev: almeno 13 morti, l'Ucraina chiede più difese aeree 08:42 Addio all'ondata di caldo: a San Marino nella notte minima di 15,3 gradi 07:17 Rimini piange Marco Galvani: morto l'albergatore investito mentre era in monopattino 07:05 RTV: "Costruire ponti", il 3 luglio speciale Tg con il Nunzio Apostolico Edgar Peña Parra
  1. Home
  2. News
  3. Comunicati stampa

Messaggio di cordoglio degli Ecc. Mi Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva per la scomparsa del Giudice di Terza Istanza in materia penale, Presidente dott. Giacomo Fumu

25 giu 2026
Messaggio di cordoglio degli Ecc. Mi Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva per la scomparsa del Giudice di Terza Istanza in materia penale, Presidente dott. Giacomo Fumu

Appresa con profondo dolore la notizia della scomparsa del Presidente Dott. Giacomo Fumu, desiderano esprimere, a nome personale, di tutti i membri del Consiglio Grande e Generale e delle Istituzioni della Repubblica, i più sinceri sentimenti di cordoglio e di vicinanza ai famigliari, ai Colleghi della Magistratura e a quanti ne hanno condiviso il percorso professionale e umano. Insigne cultore della materia giuridica e qualificato conoscitore dell’Ordinamento sammarinese, il Presidente Dott. Fumu ha reso alla Repubblica un contributo di straordinario rilievo nei ruoli di Giudice per i Rimedi Straordinari e, successivamente, di Giudice per la Terza Istanza in materia penale, esercitando le proprie funzioni con esemplare dedizione, alto senso del dovere e rigoroso rispetto delle Istituzioni. La Repubblica di San Marino perde una figura di straordinario valore, che ha saputo mettere al servizio della giustizia sammarinese una competenza giuridica di altissimo profilo, maturata anche attraverso una lunga e prestigiosa carriera ai più alti livelli della magistratura italiana sino agli incarichi ricoperti presso la Corte di Cassazione, quale Consigliere delle Sezioni Unite Penali e successivamente Presidente titolare della Quarta Sezione Penale. Nel rendere omaggio alla Sua memoria e nel ricordarne l’equilibrio, l’integrità e il costante impegno a tutela dei principi dello Stato di diritto, qualità che hanno contraddistinto la Sua attività professionale al servizio della Repubblica, rinnoviamo alla Famiglia e a tutti coloro che gli sono stati vicini le più sentite condoglianze.

Comunicato stampa




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati stampa