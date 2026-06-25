Messaggio di cordoglio degli Ecc. Mi Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva per la scomparsa del Giudice di Terza Istanza in materia penale, Presidente dott. Giacomo Fumu

Appresa con profondo dolore la notizia della scomparsa del Presidente Dott. Giacomo Fumu, desiderano esprimere, a nome personale, di tutti i membri del Consiglio Grande e Generale e delle Istituzioni della Repubblica, i più sinceri sentimenti di cordoglio e di vicinanza ai famigliari, ai Colleghi della Magistratura e a quanti ne hanno condiviso il percorso professionale e umano. Insigne cultore della materia giuridica e qualificato conoscitore dell’Ordinamento sammarinese, il Presidente Dott. Fumu ha reso alla Repubblica un contributo di straordinario rilievo nei ruoli di Giudice per i Rimedi Straordinari e, successivamente, di Giudice per la Terza Istanza in materia penale, esercitando le proprie funzioni con esemplare dedizione, alto senso del dovere e rigoroso rispetto delle Istituzioni. La Repubblica di San Marino perde una figura di straordinario valore, che ha saputo mettere al servizio della giustizia sammarinese una competenza giuridica di altissimo profilo, maturata anche attraverso una lunga e prestigiosa carriera ai più alti livelli della magistratura italiana sino agli incarichi ricoperti presso la Corte di Cassazione, quale Consigliere delle Sezioni Unite Penali e successivamente Presidente titolare della Quarta Sezione Penale. Nel rendere omaggio alla Sua memoria e nel ricordarne l’equilibrio, l’integrità e il costante impegno a tutela dei principi dello Stato di diritto, qualità che hanno contraddistinto la Sua attività professionale al servizio della Repubblica, rinnoviamo alla Famiglia e a tutti coloro che gli sono stati vicini le più sentite condoglianze.

Comunicato stampa







