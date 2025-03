Messaggio di cordoglio degli Ecc.mi Capitani Reggenti Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi per la scomparsa di Mons. Giuseppe Innocentini, Don Peppino, storico sacerdote di Serravalle

I Capitani Reggenti Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi si uniscono all’unanime cordoglio per la scomparsa di Mons. Giuseppe Innocentini, conosciuto da tutti come Don Peppino, storico Sacerdote di Serravalle. La sua perdita priva la Comunità sammarinese di una figura che ha saputo mettere insieme l’esercizio del proprio ministero con un’azione instancabile e costante nell’ambito del rapporto con gli altri.

Una missione e un’attività pastorale che ha portato avanti da vero protagonista nell’ambito del sociale, del volontariato, dello sport e del mondo giovanile, caratterizzata da un’instancabile entusiasmo di un fare contraddistinto da una azione viva e incisiva che ha contribuito alla piena riuscita di ogni sua attività.

E soprattutto nei confronti dei giovani, vi è forse stata la migliore espressione di un impegno che ha posto in evidenza una particolare capacità di comunicare e di trasmettere fiducia.

A Don Peppino va il grande merito di chi, non solo ha saputo tenere accesi i valori della coscienza, ma ha creato le condizioni per misurarsi, cogliendone gli aspetti migliori, con le prospettive, le potenzialità di questa nostra Collettività. La sua opera preziosa e infaticabile, verso tutti e in particolare verso la Comunità di Serravalle e la Colonia sammarinese di Chiusi della Verna che ha fondato, continuerà ad essere un importante incentivo ed un prezioso esempio e il suo impegno lascerà traccia indelebile in noi tutti.

La Reggenza esprime sentimenti di partecipe cordoglio da parte delle Istituzioni e della Comunità intera.

Comunicato stampa

Gli Ecc.mi Capitani Reggenti Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi



