Messaggio di cordoglio degli Eccellentissimi Capitani reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli per la scomparsa di Paolo Rossi

Messaggio di cordoglio degli Eccellentissimi Capitani reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli per la scomparsa di Paolo Rossi.

La Reggenza esprime i sensi del più profondo cordoglio e della più sentita partecipazione per la scomparsa di Paolo Rossi, ricordando con viva stima l’impegno professionale e umano profuso in favore del tessuto sociale, imprenditoriale e per lo sviluppo economico sammarinese. Un uomo che ha saputo lasciare una traccia profonda in tutti coloro che hanno avuto modo di apprezzarne la cordialità, l’entusiasmo e l’instancabile attività imprenditoriale, sociale e solidaristica, recando un indelebile contributo alla vita e al tessuto sociale del Paese, lasciando come preziosa eredità l’esempio e la testimonianza di un impegno appassionato e generoso. Con questi sentimenti la Reggenza in questo momento di profondo dolore manifesta le espressioni del più sentito cordoglio e desidera farsi interprete dei sentimenti di sincera vicinanza e di solidarietà alla Consorte Avv. Giovanna Crescentini, Dirigente della Segreteria Istituzionale e a tutta la famiglia.



c.s. Reggenza della Repubblica



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: