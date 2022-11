Messaggio di cordoglio per Alberto Rino Chezzi

L' Associazione San Marino-Italia profondamente addolorata, con sincera commozione e grande affetto, esprime le più sentite condoglianze alla famiglia di Alberto Rino Chezzi per l'improvvisa scomparsa del socio e dell'amico. Le parole non possono esprimere tutta la nostra profonda tristezza. La morte prematura del caro Alberto, di una persona a tutti noi nota per la sua generosità e disponibilità ci lascia un grande vuoto. Nei vari ruoli da lui ricoperti, dottore commercialista, Presidente del Collegio sindacale del nostro Istituto Sicurezza sociale, giornalista pubblicista, Presidente USGI ma soprattutto "pittore" così amava definirsi, ha sempre dimostrato, come nell'ambito associazionistico, di operare con particolare competenza, sensibilità e umanità. Rispettoso sempre delle Istituzioni sammarinesi, desideriamo ricordarlo per la sua costante collaborazione a sostegno di ogni nostra attività e per l'encomiabile correttezza nelle relazioni personali. Caro Alberto...ci mancherai tantissimo! R.I.P.

Cs - Associazione San Marino-Italia

