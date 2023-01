Messaggio di cordoglio per Ludovico Di Meo

La notizia della scomparsa del Direttore Generale della San Marino RTV Ludovico Di Meo, giunta improvvisa e assolutamente inaspettata, lascia tutti noi senza parole. Il Segretario di Stato per il Lavoro, con delega all’informazione Teodoro Lonfernini e il Segretario di Stato per gli Affari Esteri con delega alle telecomunicazioni e Presidente di ERAS Luca Beccari, esprimono il proprio cordoglio e quello dell’intero Congresso di Stato rivolgendo le più sentite condoglianze alla famiglia, all’intera struttura della San Marino RTV e a tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo ed apprezzarne le doti. Giornalista, autore e dirigente di azienda, Ludovico Di Meo è stato un importante punto di riferimento in Rai per quasi 40 anni. Già Direttore di Rai2, vice direttore di Rai1 e successivamente del Tg2, è stato anche Direttore di Rai Cinema. Dal 1° dicembre 2021 ha accettato di mettere la sua esperienza e la sua professionalità al Servizio della San Marino RTV “concedendoci il privilegio -dichiara il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini- di lavorare insieme per tracciare un nuovo percorso di sviluppo e di autorevolezza per la televisione della nostra Repubblica”.

Cs - Sds Informazione / SdS Affari Esteri

