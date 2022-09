Messaggio di Elisabetta Righi Iwanejko Presidente Associazione San Marino-Italia alla Senatrice Domenica Spinelli

"Finalmente una buona notizia tra le tante nuvole che popolano il cielo del Titano. L'elezione di Domenica Spinelli a Senatore della Repubblica è un ottimo segnale per il futuro della cosiddetta "zona terra-mare", ossia il nostro circondario, che comprende la Repubblica di San Marino, il litorale adriatico da Rimini a Cattolica, le valli interne. La simpatica e determinata Mimma è il naturale e prezioso trait d'union del nostro circondario a Roma perchè come sindaco di Coriano dal giugno 2012 al giugno 2022 ha ampiamente dimostrato di lavorare ai vari livelli con buoni risultati sul piano interistituzionale. La sua elezione costituisce per l'Associazione San Marino-Italia una particolare soddisfazione in quanto la Senatrice è da tempo nostra socia. Nell'esprimere le nostre più fervide e sincere congratulazioni, auspichiamo una proficua collaborazione nell'interesse delle comunità sammarinese e italiana".

cs Associazione San Marino Italia