Messaggio per la giornata mondiale del turismo

Messaggio per la giornata mondiale del turismo.

27 settembre 2020 Molto è cambiato dalla prima celebrazione di questa Giornata, quaranta anni fa. La domanda di viaggi si è impennata. Il mondo si è aperto, permettendo a molti di esplorare il globo e le sue diverse culture. Oggi, il turismo è saldamente presente nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile, come motore di progresso e tutela del pianeta nonché fondamento di pace e comprensione reciproca tra i popoli. Milioni di persone nel mondo contano sul turismo come fonte di reddito, soprattutto donne e giovani. Persone che sarebbero state altrimenti marginalizzate hanno trovato lavori decenti e la possibilità di una vita migliore grazie al potenziale unico del turismo. Il turismo ha sofferto enormemente durante la pandemia del COVID-19. Circa 120 milioni di posti di lavoro sono a rischio. Ciò determinerebbe una perdita tra 1,5 e 2,8 per cento del prodotto lordo globale, toccando in maniera particolare i piccoli Stati insulari, i Paesi meno sviluppati e molti Stati africani, nei quali il turismo rappresenta tra il 30 e l'80 per cento delle esportazioni. Nella ricerca di un recupero da questa crisi profonda, la ripresa in condizioni sicure del turismo è essenziale, anche per lo sviluppo rurale, che costituisce il tema della Giornata Mondiale del Turismo di quest'anno. Abbiamo un'opportunità inedita di trasformare la relazione del settore del turismo con persone, natura, clima ed economia. Occorre per questo garantire un'equa distribuzione dei suoi benefici e accelerare la transizione verso un'economia del turismo libera dal carbonio e resiliente. Oltre a fornire alla gente opportunità, il turismo può svolgere un ruolo importante nella preservazione dell'unicità delle nostre culture condivise e nella tutela della biodiversità e degli ecosistemi che ci sostengono. In un anno difficile come questo, concentriamoci sull'importanza del turismo per le persone che vivono in aree rurali, in coerenza con l'impegno degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile di non lasciare nessuno indietro.



I più letti della settimana: