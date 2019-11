Metromare: il bus è assimilato a quello del bus

Da sabato alle 15.30 fino all’ultima corsa di domenica 24 il Metromare sarà gratuito per tutti. Da lunedì 25 sarà necessario dotarsi di titolo di viaggio per salire a bordo. L’informazione di base è che il Metromare è del tutto assimilato alle linee bus del TPL.

Il costo del biglietto per il Metromare è quindi definito dalle zone tariffarie attraversate. Il percorso completo Rimini-Riccione attraversa due zone, costa 2,10 € e vale 75 minuti. Se il viaggio avviene nell’area urbana di Rimini (Rimini Station-Miramare Airport), il biglietto costa 1,50 € (75 minuti); se il viaggio avviene nella zona tariffaria di Riccione (Riccione Station-Miramare Station) il costo è 1,30 € (validità 60 minuti).

I titoli di viaggio sono in vendita nei Punto Bus Start Romagna (p.le Clementini e p.le Cesare Battisti a Rimini, p.le Curiel Riccione) oltre che nei bar, edicole, tabaccherie e altre attività commerciali che espongono il contrassegno BUS TICKETS.

I biglietti si acquistano anche a bordo con sovrapprezzo presso le emettitrici automatiche, che consentono il pagamento con moneta e con bancomat/carta di credito. Chi acquista il biglietto dal conducente deve munirsi di monete o banconote di piccolo taglio (massimo 10 €). Il costo del titolo di viaggio con sovrapprezzo: una zona 2 euro, due zone 3 euro.

Sul Metromare sono validi gli abbonamenti mensili e annuali già utilizzabili nei servizi ordinari: urbano Rimini, urbano Riccione, due zone Rimini-Riccione, tre zone Rimini-Cattolica, tre zone Bellaria-Riccione, ecc…). Anche gli abbonamenti vanno validati ad ogni utilizzo tramite l'apposito dispositivo di bordo.

Si possono fare acquisti online con le app dedicate: Drop Ticket, My Cicero, Muver, Roger.

Per i disabili sono in vendita abbonamenti annuali presso i Punto Bus Start Romagna. Ci sono abbonamenti annuali per famiglie numerose a basso reddito, oppure vouchers per gruppi di almeno 11 persone; il carnet da 10 corse offre uno sconto sul biglietto ordinario e può essere utilizzato anche da più persone contemporaneamente, fino ad un massimo di 7 (1 convalida per passeggero). Disponibili convenzioni per chi viaggia verso musei, parchi tematici e attrazioni con il titolo di viaggio turistico Romagna Smart Pass: 3 giorni al costo di euro 11,00, Smart Pass 7 giorni al costo di euro 22,00.

E’ sempre possibile richiedere informazioni tramite il numero dedicato InfoStart 199.115577, gli appositi form sul sito Start Romagna o attraverso i canali social di Start: WhatsApp 331.6566555, Facebook, Telegram sul canale Start Romagna – Rimini. Moovit è una app per smartphone molto diffusa e utile a muoversi nelle città, con orari, direzioni, percorsi, mappe, avvisi personalizzati e navigazione passo dopo passo, avvisi e notifiche per le linee preferite. Oltre che su Moovit, le informazioni sul Metromare saranno disponibili anche su Google Transit.

INSIEME AL METROMARE, ARRIVA ANCHE IL NUOVO RAIL SMART PASS Insieme a Metromare nasce una nuova e conveniente opportunità: Rail Smart Pass. Sarà utile a spostarsi rapidamente in tutta la Romagna con bus e treni. Il nuovo titolo di viaggio messo a punto in accordo tra Trenitalia e Start Romagna, con la regia della Regione Emilia-Romagna, sarà disponibile da sabato 23 e sarà utilizzabile sull’intera offerta di trasporto pubblico su strada e su ferrovia del bacino romagnolo.

Rail Smart Pass avrà validità per 3 o 7 giorni, aggiunge quindi l’opportunità di viaggiare oltre che sui bus, anche sui treni regionali con un unico biglietto. Rail Smart Pass sarà in vendita nei Punto Bus di Cesena, Forlì, Ravenna, Riccione e Rimini, inclusa la biglietteria Start presso la stazione ferroviaria di Rimini. Costerà 25 euro per tre giorni, oppure 50 euro per sette giorni.

Per tutte le informazioni online sui titoli di viaggio è possibile consultare anche il sito https://www.startromagna.it/titoli-e-tariffe/biglietti/