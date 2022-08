Metropolitana di superficie, Usc: "Va veramente tutto bene?"

Stiamo entrando nel clou dell'estate 2022 e i dati dall'Ufficio Statistica riportano presenze e risultati pre- pandemia, va tutto bene? Non proprio tutto e vogliamo riportare all'attenzione la proposta presentata da Unione Sammarinese Commercio e Turismo nel lontano dicembre 2021 che riguardava il servizio trasporto rivolto all’utenza residente fino ad arrivare ai turisti in visita per collegare i due siti UNESCO di Borgo Maggiore e San Marino Città. In merito al trasporto pubblico è di questi giorni la pubblicazione, da parte dell'Università di San Marino e di Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici, del sondaggio online dove vengono proposte 4 distinte soluzioni (detti anche “scenari”) di ammodernamento del trasporto pubblico su tutto il territorio della Repubblica di San Marino https://www.unirsm.sm/sondaggioAASS/#/. All’interno del sondaggio sono presenti video illustrativi mediante mappe interattive che spiegano i 4 scenari. Pur condividendo la modalità di studio sulla fattibilità del progetto e auspicandone l’imminente realizzazione, siamo altresì a rimarcare nuovamente la nostra proposta di avviare una “sorta di metropolitana di superficie” che avrebbe dovuto unire i siti Unesco della Repubblica, anche in via sperimentale ed essere avviata già dalla primavera 2022. L’intento di Unione Sammarinese Commercio e Turismo è rivolto all’ottimizzazione del servizio trasporti ed al miglioramento dell’accoglienza, questo per evitare ulteriori malumori e diatribe, che si stanno protraendo già da troppi anni e da diverse legislature. Anche questa volta, inutili sono stati i nostri solleciti e gli appelli presentati alle Segreterie di Stato competenti. Il risultato: continuiamo a ricevere segnalazioni da parte degli esercenti e il disservizio prosegue imperterrito.

c.s. Unione Sammarinese Commercio e Turismo