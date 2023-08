Mi Gusto continua per altri due giorni: lunedì 14 e a ferragosto

Mi Gusto San Marino raddoppia. Dopo il successo avuto nei tre giorni in Via Eugippo, la Cooperativa il Timbro in accordo con la Segreteria al Turismo e gli organismi competenti ha deciso di prolungare per altri due giorni l’evento: il 14 e 15 agosto Mi Gusto ci sarà. Il ponte di ferragosto si trasformerà per la Repubblica nel “ponte del Mi Gusto”. Una dimostrazione impeccabile di come l’eccellenza culinaria del territorio e le creazioni degli stand formano un binomio perfetto per tutti i palati e per i tanti sammarinesi e non, che nei tre giorni di evento hanno partecipato numerosi. Mi Gusto San Marino raccoglie da dieci anni in un’unica via un grande incontro di eccellenze che riunisce diverse realtà di San Marino e della Romagna. Grazie agli stand e al riscontro avuto si è riusciti a prolungare l’evento. Il format non cambia anche il 14 e 15 agosto, stand aperti dalle ore 11 fino alle 23 con tanta voglia di far apprezzare le specialità culinarie proposte. Un ringraziamento sentito agli stand che con determinazione hanno subito confermato la loro partecipazione anche nei successivi due giorni, dando massima disponibilità: Mi Gusto San Marino piace alla gente ma piace anche agli stessi stand che contribuiscono ogni anno numerosi. Vi aspettiamo quindi domani 14 agosto e dopodomani 15 agosto per Mi Gusto San Marino!

Cs - Cooperativa Il Timbro