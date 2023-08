Mi Gusto San Marino

Torna anche quest’anno “Mi Gusto San Marino”, che ormai da 10 anni caratterizza e anima il centro storico della Repubblica più antica al mondo con tante goloserie e specialità made in San Marino. L’evento partirà venerdì 11 per terminare domenica 13 agosto, nella stupenda cornice di Via Eugippo. Il suggestivo e invitante centro storico di San Marino, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, diventerà come ogni anno la location ideale per accompagnare il visitatore in un percorso enogastronomico speciale e suggestivo tra le vie della Repubblica, alla scoperta delle eccellenze culinarie del territorio. Saranno infatti anche quest’anno i migliori ristoratori e produttori locali a dare vita a un vero e proprio itinerario del gusto, un percorso fatto di specialità regionali e internazionali, in grado di appagare i palati di tutti, dai più raffinati ai rustici, non dimenticando bambini e bikers. Mi Gusto San Marino propone fin dalla sua nascita percorsi culinari personalizzati e d’eccellenza: menù di carne, di pesce, vegetariani e vegani, conditi da birre artigianali, vini pregiati del territorio e cocktail a tema. Non è delivery, non è asporto. È il piacere di riappropriarsi della città attraverso uno street food che a San Marino è sempre più di livello. L’offerta, anche quest’anno, sarà ricchissima: tra Ie tante proposte di street food e food truck, non mancheranno sorprese e stuzzicanti novità proprio in occasione della decima edizione. Per tutti e tre i giorni, nelle location dell’evento, saranno previsti spettacoli di musica live e Dj-Set. L’evento è patrocinato dalla Segreteria di Stato per il Turismo, in collaborazione con l’Ufficio del Turismo, ed è organizzato dalla Cooperativa il Timbro in collaborazione con San Marino Food Eevent. Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati, per tramite di Elia Rinaldi, intervenuto in conferenza stampa per la suddetta Segreteria: “Quello enogastronomico è un ramo del turismo che anche San Marino deve saper cavalcare e Mi Gusto rappresenta una buona occasione per presentare le specialità del territorio ai turisti e contemporaneamente tenere vivo il nostro centro storico. Grazie agli organizzatori per l’impegno! Gustatevi le proposte dell’evento e contemporaneamente gustatevi il nostro splendido Paese!”.

Info Dalle ore 11 alle ore 00.00. Maggiori info su www.facebook.com/migustosanmarino/

