Mi Gusto San Marino: dal 13 al 17 agosto torna la festa dei sapori nel centro storico, 13ª edizione con il ritorno in Via Eugippo

San Marino si prepara ad accogliere l’estate con uno degli appuntamenti più amati: Mi Gusto San Marino torna dal 13 al 17 agosto con la sua 13ª edizione e lo fa con una novità che sa di ritorno a casa: la manifestazione riabbraccia Via Eugippo, storica cornice delle sue edizioni più sentite.

Cinque giornate per assaporare la Repubblica nella sua veste più autentica e gustosa, tra i profumi dei prodotti locali, il calore della tradizione contadina e l’energia della musica e dell’arte di strada. Un evento che da tredici anni unisce sapori e comunità, e che anche quest’anno animerà il cuore del centro storico con il meglio del made in San Marino.

Organizzato dalla Cooperativa Il Timbro, in collaborazione con San Marino Food Event e grazie al sostegno della Segreteria di Stato per il Turismo e dell’Ufficio per il Turismo, Mi Gusto San Marino propone un’esperienza immersiva tra degustazioni, laboratori, incontri con i produttori locali e spettacoli dal vivo.

Protagonisti assoluti saranno ancora una volta i prodotti del nostro territorio: carne, vino, formaggi, miele, olio, pane, piadina, pasta, biscotti e molto altro. Ogni assaggio racconterà una storia, ogni stand sarà un piccolo angolo di identità da scoprire o riscoprire.

Mi Gusto non è solo cibo, ma anche emozione, incontro, festa. Un’occasione per camminare tra le vie della Città e lasciarsi trasportare dai suoni degli artisti, dai profumi delle cucine a cielo aperto, dalle chiacchiere con i produttori e dalle risate dei bambini. Un evento che parla di noi, e lo fa con il gusto delle cose semplici e buone.

Vi aspettiamo affamati, curiosi e sorridenti a Mi Gusto San Marino – dal 13 al 17 agosto 2025, in Via Eugippo, dalle 10:00 fino a sera.







Comunicato stampa

Mi Gusto San Marino