"Mi gusto San Marino" dall'11 al 13 settembre 2020

Torna anche quest’anno Mi Gusto San Marino” che ormai da 7 anni caratterizza il Centro Storico della Repubblica. L’evento, come ogni anno, sarà in concomitanza con il weekend del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Si parte venerdì 11 e si finisce domenica 13 settembre in Via Eugippo e Piazza della Libertà. Mi Gusto San Maino è organizzato dalla Cooperativa il Garage in collaborazione con il Bar Guaita, Bar Giulietti e Usot, grazie al supporto della Segreteria di Stato al Turismo e l’Ufficio per il Turismo, premia il suggestivo e invitante Centro Storico di San Marino, patrimonio dell’Umanità UNESCO, quale location ideale per accompagnare il visitatore in un percorso enogastronomico tra le vie della Repubblica, alla scoperta delle eccellenze culinarie del territorio. Saranno infatti anche quest’anno i migliori ristoratori e produttori locali a dare vita a un vero e proprio itinerario del gusto, un percorso suggestivo di specialità regionali e internazionali, in grado di appagare i palati di tutti, dai più raffinati ai rustici, non dimenticando bambini e bikers. Mi Gusto San Marino propone fin dalla sua nascita percorsi culinari personalizzati e d’eccellenza: menù di carne, di pesce, vegetariani e vegani, conditi da birre artigianali, vini pregiati del territorio e cocktail a tema. Fondamentale, anche in questa edizione, sarà la rinnovata collaborazione con i ristoranti del Centro Storico, che proporranno un piatto o un menù legato alle tradizioni del territorio per tutti e tre i giorni dell’evento

IL PROGETTO- Mi Gusto San Marino 11-12-13 Settembre Repubblica di San Marino Un progetto di: • Cooperativa Il Garage - San Marino • Bar Guaita • Giulietti Km0 • USOT Unione Sammarinese Operatori del Turismo

MISURE ANTI-COVID Grande attenzione saranno poste alle misure anti-Covid, che verranno messe in campo per poter svolgere il festival in totale sicurezza. La mascherina sarà obbligatoria per tutti i partecipanti e saranno prediposti in tutti i luoghi dell’evento dispenser di disinfettate. Tali misure saranno in linea con i decreti vigenti fino alla data del festival e saranno preventivamente concordate con le autorità preposte (Autority Sanitaria, Segreterie di Stato, Protezione Civile e Forze dell’Ordine)

PROGRAMMA DELL'EVENTO:

Venerdì 11 Settembre- -Ore 11.00 Apertura Street Food, Ristoranti & Bar Mi Gusto in tutto il Centro Storico (Via Eugippo; Piazza della Libertà). -20.30 Chiusura Street Food

Sabato 12 settembre- -Ore 11.00 LIVE Prove Moto GP Gran Premio Lenovo di San Marino e della Riviera di Rimini in Piazza della Libertà -Ore 12.00 Apertura Street Food, Ristoranti & Bar Mi Gusto in tutto il Centro Storico (Via Eugippo; Piazza della Libertà). -00.30 Chiusura Street Food

Domenica 13 Settembre- -Ore 11.00 Apertura Street Food, Ristoranti & Bar Mi Gusto in tutto il Centro Storico (Via Eugippo; Piazza della Libertà). -11.00 LIVE Gare Moto GP Gran Premio Lenovo di San Marino e della Riviera di Rimini in Piazza della Libertà -00.30 Chiusura Street Food In tutte e tre le giornate, Musica Live/Dj-set in Via Eugippo e Piazza della Libertà.

c.s. Coop Il Garage