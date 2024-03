Michael The Show Tributo a Michael Jackson, 5 maggio al Nuovo di Dogana

L'Associazione Fun4all presenta Domenica 5 maggio, al Teatro Nuovo di San Marino, MICHAEL - THE SHOW - Michael Jackson Tribute, un'anteprima assoluta per San Marino, Emilia Romagna e Marche. Uno straordinario spettacolo che celebra il genio indiscusso della musica pop, Michael Jackson, un evento unico nel suo genere che vi offrirà un'esperienza mozzafiato, un omaggio alla carriera eccezionale del Re del Pop. Wendel Gama, cantante brasiliano con oltre 4 milioni di Followers sui TikTok, catturerà l'anima unica del Re del Pop con una performance magistrale. Ogni movimento, ogni gesto, è un omaggio rispettoso e appassionato al grande artista. Sul palco una special guest di eccezionale prestigio: Jennifer Batten, la leggendaria chitarrista di MJ che lo ha accompagnato nei tour solisti del cantante: il Bad World Tour (1987-1989), il Dangerous World Tour (1992-1993) e l'HIStory World Tour (1996-1997). Gama e Batten saranno accompagnati da una live band, orchestra d'archi e un corpo di ballo, per un totale di 23 artisti sul palco. UN EVENTO UNICO E IMPERDIBILE. L'evento è patrocinato dalla Segreteria di Stato Istruzione e Cultura, SdS Affari Interni, SdS Territorio e Ambiante, SdS Industria, SdS Finanze e SdS Giustizia.

PREVENDITA biglietti su VIVATICKET online https://www.vivaticket.com/it/ticket/michael-the-show-in-orchestra/230115?culture=it-it e in tutti i punti vendita. Punto vendita per San Marino, FREESHOP presso Atlante Shopping Center.

cs Fun4all

