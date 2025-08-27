TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
14:35 Riforma Igr: gli animi si infiammano nella serata dei sindacati, sullo sfondo lo sciopero generale 14:06 Violenza su minori: impegno del Governo a lavorare su meccanismi più stringenti di verifica dei precedenti 13:31 Volata di Tuner, Gaudu nuova maglia rossa 12:49 Controlli stradali: oltre 240 veicoli verificati dalla Polizia Civile, ritirate 17 carte di circolazione 12:48 Gaza: appello del Papa affinché si giunga ad un cessate il fuoco e si rilascino gli ostaggi 12:39 Valmarecchia, automobilista colto da infarto dopo un incidente stradale: salvato dai carabinieri 12:07 L'Odeon di Avati tra Milano e Bologna 10:32 Ravenna, evasione con il metodo “apri e chiudi”: sequestro da 2,5 milioni 08:04 Balneazione in Romagna, stop temporaneo in 17 tratti dopo i temporali: ecco dove 07:00 Murata Futsal, Spada: "Abbiamo le carte in regola per far bene. Busignani e Moretti assenze pesanti, ma gli altri non li faranno rimpiangere"
  1. Home
  2. News
  3. Comunicati stampa

Michela Pelliccioni (indipendente). "Lo Stato ha perso: chi difende i nostri bambini dai mostri nascosti tra noi?"

27 ago 2025
Michela Pelliccioni (indipendente). "Lo Stato ha perso: chi difende i nostri bambini dai mostri nascosti tra noi?"

I lupi a San Marino non si aggirano solo nei boschi. Ce ne sono di più feroci, che non hanno esitato a toccare i nostri bambini. Abbiamo scoperto che vivono tra noi, che hanno frequentato le nostre comunità, che hanno avuto accesso diretto ai più piccoli. Non è un allarme generico: questo problema ha toccato anche me. Quello che denunciavo mesi fa, con la presenza di un calciatore-violentatore nel campionato sammarinese, era solo l’inizio di una ferita molto più profonda. Oggi sappiamo che un pedofilo ha potuto agire indisturbato a stretto contatto con i nostri figli. Adesso tocca alla politica. Non bastano i post di indignazione sui social: servono soluzioni concrete. Un Paese così piccolo non può pensare di gestire da solo reati così gravi. In Italia, ad esempio, esiste già il coordinamento tra Pubblici Ministeri che permette di scambiarsi atti e informazioni. Anche San Marino deve muoversi subito, superare le barriere territoriali e costruire una cooperazione giudiziaria internazionale efficace. Non è nemmeno escluso che questo soggetto abbia prodotto false autocertificazioni per lavorare, ma il punto è un altro: in un territorio così limitato dobbiamo avere la certezza assoluta che chi vive e lavora qui non possa trasformarsi in un mostro appena oltre confine. Lo Stato oggi ha perso. Ha fallito nel proteggere la risorsa più preziosa: i nostri bambini. Ma ha fallito anche nel tutelare il motore sociale più importante: il volontariato. Trovare persone disposte a dedicare tempo e amore ai più piccoli senza chiedere nulla in cambio è già difficile. Non siamo riusciti a proteggerli con una rete informativa seria ed efficace. Il risultato è un danno enorme, forse irreparabile: volontari lasciati soli, colpiti da vergogna e sospetto. Qualcuno dovrà assumersene la responsabilità. C’è poi un’ultima nota amara. Ricordo bene quando, esploso lo scandalo del calciatore, il PSD pubblicò un post di denuncia, giusto e condivisibile. Ma ricordo anche il commento velenoso di un politico che criticava quella presa di posizione, invocando il diritto dell’indagato alla libertà fino a condanna definitiva, e persino quello di un condannato a ricominciare la sua vita una volta scontata la pena. Ricordo bene anche i nomi e i ruoli di chi mise “mi piace” a quel commento. Peccato che qui non si parli di furti di mele al supermercato, ma di violenza su donne, minori e fragili. Pensiamo davvero che tutte le situazioni siano uguali? Chissà se oggi, quegli stessi “paladini dei diritti” di indagati e condannati per violenza sessuale la pensano ancora allo stesso modo.

c.s. Michela Pelliccioni - Consigliere indipendente di opposizione




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati stampa