Michele Bravi al fianco di Airalzh Onlus per la Giornata Mondiale Azheimer

Michele Bravi, artista poliedrico impegnato tra Musica, Cinema e Letteratura, in occasione della Giornata Mondiale Alzheimer, si schiera al fianco di Airalzh Onlus (Associazione Italiana Ricerca Alzheimer). Il progetto artistico, dal titolo “Lo ricordo io per te”, è costituito da una canzone, un cortometraggio - usciti nei mesi scorsi - ed un libro, che uscirà nelle librerie di tutt’Italia per Feltrinelli Martedì 30 Settembre. Si tratta di una dedica d’amore appassionata e umana alle persone più importanti della sua vita: i nonni Graziella Giacchi e Luigi Bravi. Ripercorrendo passo dopo passo le impronte della loro memoria, Michele Bravi racconta il momento in cui la nonna si è ammalata, l’Alzheimer ha fatto irruzione nella loro vita e i ricordi poetici ed affettivi che i nonni hanno vissuto. “Questo progetto vuole rappresentare un luogo dove i miei nonni possono ancora avere addosso il profumo di campagna e sussurrarsi un ultimo bacio, passeggiando sulla traccia dei loro anni insieme” afferma Michele Bravi. La canzone ha fatto da sfondo anche al cortometraggio - diretto da Michele Bravi stesso - ambientato a Città di Castello, luogo natio suo e dei suoi nonni, con due protagonisti d’eccezione: Lino Banfi e Lucia Zotti. Rimasta colpita dalla tenerezza dei gesti semplici e colmi d’amore presenti nel cortometraggio, Airalzh Onlus ha chiesto di realizzare un breve video, della durata di 30 secondi, che diventerà spot istituzionale in onda per tutto il mese di Settembre sulle principali emittenti televisive nazionali. Il libro, che mantiene il titolo “Lo ricordo io per te”, sarà pubblicato da Feltrinelli il 30 Settembre e, per ogni copia venduta, 1 Euro sarà devoluto a sostegno della ricerca scientifica promossa dall’Associazione Italiana Ricerca Alzheimer Onlus. Si tratta di un libro illustrato per persone di tutte le età che racconta tre storie, delicate e luminose, che, attraverso lo sguardo poetico di Michele Bravi, spiegano le contraddizioni del tempo, la fragilità della memoria e la meraviglia di un nipote che raccoglie ricordi smarriti come briciole di pane sul sentiero che riporta a casa. Un nonno e una nonna che giocano a nascondino anche quando la nebbia li separa, due tazzine innamorate che ascoltano le storie della pioggia, un bambino che guarda la Luna e scopre tutte le cose smarrite del mondo. Le illustrazioni sono state realizzate da Mauro Balletti, pittore, fotografo e regista milanese che vanta, nella sua lunga carriera, anche un sodalizio artistico con Mina. Sono sue, infatti, le collaborazioni con la celebre cantante per le copertine di “Ridi Pagliaccio” e “Rane Supreme”.

Il progetto di Michele Bravi vuole indagare le contraddizioni del tempo e la potenza straripante dei ricordi e, attraverso la metafora sognante del racconto, cerca di incidere l’amore oltre al dolore della malattia. “L'Arte ha il potere di raccontare ciò che, a volte, le parole non riescono a esprimere. Può toccare temi delicati, come la malattia, portandoli non solo all'attenzione delle persone, ma anche nei loro cuori. Michele, assieme a Lino Banfi e Lucia Zotti, descrive con delicatezza la realtà dei malati e quella di famigliari e caregiver, che, ogni giorno, affrontano sfide immense con forza e amore. Auspichiamo che quest’opera contribuisca a motivare la società a dare sempre maggiore supporto a oltre 3 milioni di persone coinvolte dalle demenze nel nostro Paese. Il progetto, nel suo complesso, è un invito all'empatia e all'impegno, valori insiti anche nella nostra mission e siamo davvero contenti di fare un ‘pezzo di strada’ insieme a Michele e a tutti i protagonisti di questa importante produzione artistica” dichiara il Dr. Alessandro Morandotti, Vice Presidente di Airalzh Onlus. PREZZO DEL LIBRO: Euro 16 ; 128 pp.

C.s. - Airalzh Associazione Italiana Ricerca Alzheimer Onlus

