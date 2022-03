Michele Muratori alla missione Osce per le elezioni presidenziali e parlamentari in Serbia

Michele Muratori alla missione Osce per le elezioni presidenziali e parlamentari in Serbia.

Il Consigliere Michele Muratori, membro della Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare dell’OSCE, parteciperà alla missione di Monitoraggio Elettorale dell’OSCE PA a Belgrado, in Serbia, che si terrà in occasione delle Elezioni Presidenziali e Parlamentari indette per il 3 aprile prossimo. Circa 80 osservatori membri dell’Assemblea Parlamentare dell’OSCE, provenienti da 24 Paesi, lavoreranno in collaborazione con gli esperti OSCE per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani, con l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa e con il Parlamento Europeo. Nel corso della missione, il gruppo di monitoraggio valuterà le elezioni rispetto agli impegni democratici contenuti nel Documento di Copenaghen del 1990 dell'OSCE ed osserverà il clima dello svolgimento della campagna elettorale, gli aspetti normativi, le procedure elettorali e la situazione riguardante i media. Il Presidente in carica dell'OSCE, il Ministro degli Esteri polacco Zbigniew Rau, ha nominato quale coordinatore speciale il membro cipriota dell’Assemblea Parlamentare dell’OSCE, Kyriakos Hadjiyianni, che ha definito queste elezioni un momento cruciale nella vita democratica della Serbia. Su nomina del Presidente Margareta Cederfelt, a guidare la delegazione dell’Assemblea Parlamentare OSCE sarà invece l’islandese Bryndis Haraldsdottir, che ritiene le elezioni del 3 aprile “un’opportunità per la Serbia per avviare una fase politica caratterizzata da maggiore unità e minore polarizzazione”. La missione prevede un briefing preparatorio che si svolgerà nei giorni precedenti alle elezioni e una conferenza stampa conclusiva durante la quale sarà presentata una dichiarazione post-elettorale in merito ai risultati preliminari delle osservazioni svolte.

Delegazione consiliare presso l'Assemblea parlamentare dell'Osce

