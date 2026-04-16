Microstati e sovranità nel cuore dell'Europa: San Marino tra Italia e Unione Europea

Si è conclusa molto positivamente la tre giorni di lavori promossa da DOMANI - Motus Liberi e Nazione Futura in collaborazione con i think tank del Working Group on European Conservatism, dedicata al ruolo dei microstati nel contesto europeo. L’iniziativa ha alternato momenti di confronto a porte chiuse, tra esponenti politici, studiosi ed esperti internazionali, e una serata pubblica molto partecipata presso la Sala Montelupo, caratterizzata da un dialogo diretto e interattivo tra relatori e pubblico. Al centro del dibattito, il ruolo di San Marino in Europa, il rapporto strutturale con l’Italia e il percorso di integrazione con l’Unione Europea. Il confronto ha evidenziato la necessità di coniugare sovranità e integrazione, valorizzando le specificità dei microstati come opportunità e non come limite. Dai confronti svolti è emerso con chiarezza come ciascun microstato, San Marino incluso, abbia saputo attraversare i secoli - anche nelle fasi più complesse della storia europea - grazie alle proprie peculiarità, alla capacità di distinguersi con elementi unici e a una costante abilità diplomatica, sempre esercitata con equilibrio, umiltà e senso delle proporzioni. In questa prospettiva, un processo di integrazione europea che rischi di appiattire le differenze potrebbe, nel lungo periodo, mettere in discussione il senso stesso dell’esistenza dei microstati. Per questo, appare fondamentale lavorare per un accordo e un negoziato che sappia valorizzare e ridisegnare la nostra competitività e per un’Europa capace di riconoscere e valorizzare le diversità come fonte di ricchezza e non come elemento di disturbo: questo è l’impegno condiviso che guida il lavoro politico e culturale delle realtà promotrici. Dal 14 al 16 aprile, i lavori sono entrati nel vivo affrontando temi strategici per il futuro dell’Europa e dell’area geopolitica di riferimento: è indiscutibilmente emersa la funzione dei microstati europei come laboratori di innovazione politica e istituzionale, capaci di offrire modelli flessibili in un contesto internazionale sempre più complesso. DOMANI - Motus Liberi conferma così la propria dimensione internazionale, contribuendo attivamente al dibattito sul futuro di San Marino e dell’Europa, anche attraverso il costante dialogo e la strategica collaborazione con Nazione Futura ed il Working Group on European Conservatism, che vogliamo sinceramente ringraziare per aver voluto scegliere San Marino come sede dei propri approfondimenti in questa occasione.

C.s. - DOMANI - Motus Liberi / Nazione Futura / Working Group on European Conservatism







