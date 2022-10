Migliora il servizio tNotice: da oggi spedizioni più facili e immediate

Il servizio tNotice, grazie alla collaborazione fra ATI Poste San Marino e Direzione Generale della Funzione Pubblica, è stato migliorato con il rilascio di nuove funzionalità e con l’ottimizzazione delle procedure per gli utenti. Da oggi sarà possibile scegliere se ricaricare il proprio conto tNotice (borsellino elettronico) online con carta di credito direttamente dal sito https://tnotice.pa.sm/ o tramite versamento presso gli Uffici Postali per chi necessita di un servizio di ricarica diretto. Effettuato l’accesso con le credenziali personali, cliccando sul simbolo del menù (tre linee orizzontali) e successivamente su “Conto” sarà possibile selezionare le tre differenti opzioni di ricarica: online con carta di credito, tramite ticket già acquistati (che resteranno validi fino ad esaurimento) oppure recandosi presso un Ufficio Postale. Il saldo sarà sempre visibile ed aggiornato anche con i versamenti postali, per consentire una spedizione più semplice e veloce. Inoltre l’estratto conto permetterà di tenere traccia dei movimenti effettuati. Accedendo al link https://sm-help.tnotice.com sarà sempre possibile reperire tutte le informazioni utili relative all’utilizzo del servizio. Con il rilascio di tale funzionalità si intende fornire un contributo significativo al miglioramento della user-experience dell’utente in tutte le fasi di utilizzo di tNotice che, si ricorda, rappresenta un mezzo di trasmissione completamente digitale con pieno valore legale a San Marino e, tramite il nodo di interoperabilità PEC integrato, anche in Italia.

c.s. Poste San Marino