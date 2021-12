Milano, al Teatro Nuovo e on line il successo del “Marlù Webboh Fest”

Il “Teatro Nuovo” di San Babila è uno dei palcoscenici storici di Milano. Dal 1938, sul suo palco si sono esibiti i grandissimi nomi di teatro, cabaret italiani. Domenica 5 dicembre la ribalta si è invece illuminata per il “Marlù Webboh Fest”. Un cast di giovanissime artiste e artisti, con già più di 25 milioni di follower solo su TikTok e oltre 120 milioni di stream on line. A condurre lo show è stato il direttore artistico e conduttore Andrea Prada, insieme alla creator Alice De Bortoli. Ingresso completamente gratuito per gli ottocento spettatori arrivati al “Nuovo”, già da metà mattina in coda per ottenere le poltrone più vicine al palco. Un pubblico prevalentemente GenZ: 106mila account raggiunti con la diretta nelle due ore e mezza di show, oltre 16mila commenti e un picco di oltre 3mila persone collegate contemporaneamente. Sul palco si sono alternate le voci di Riki, fresco del ritorno sulle scene musicali con il nuovo singolo “Scusa”, Enula, Giulia Molino e Inder, reduce dal recente successo di “Gola Secca”. Con loro anche gli hitmaker che dominano i trend di TikTok e le playlist di Spotify, come Emanuele Aloia (“Il bacio di Klimt”), Will (“Estate”), Patrik Rubino (“Ora”) e Cioffi (“Diecimila bugie”). Ognuno di loro ha ricevuto il “Premio MARLÙ” #keepdreaming, quale ringraziamento per aver regalato sogni ed emozioni al pubblico con la loro musica. Mentre, a dialogare con i giovanissimi in sala e con quelli in collegamento da casa su un tema estremamente sentito dagli under 20, il bullismo, sono state la storyteller Mapi Danna e la Dott.ssa Valentina Varvaro, operatrice della Onlus Pepita. Lo spettacolo, infatti, è stato anche un’occasione per sostenere l’attività dell’associazione. Marlù, marchio del gioiello per tutti, attraverso il progetto #MarluRicaricAmore finanzierà nei prossimi mesi alcuni interventi di Pepita nelle scuole.

Cs Carlo Bozzo

