Milano Cortina 2026, importanti incontri istituzionali per il Segretario allo Sport Rossano Fabbri.

Il vessillo biancazzurro sventola da ieri sera nel cuore dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Con la solenne cerimonia di apertura allo stadio di San Siro, la Repubblica di San Marino ha segnato ufficialmente l’inizio della sua dodicesima partecipazione olimpica invernale, un traguardo che unisce l'eccellenza atletica alla proiezione internazionale del Paese. A guidare la delegazione sammarinese è il Segretario di Stato per lo Sport, Rossano Fabbri, che - alla presenza delle Loro Eccellenze i Capitani Reggenti - ha presenziato all’evento inaugurale a testimonianza del profondo legame che unisce il Titano ai valori universali dello sport e alla cooperazione con la vicina Italia. La giornata inaugurale ha rappresentato un’occasione privilegiata di confronto istituzionale ai massimi livelli. A margine degli eventi ufficiali, il Segretario Fabbri ha intrattenuto una serie di proficui colloqui con esponenti di rilievo del governo italiano, tra cui il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti. Gli incontri hanno permesso di ribadire la solidità dei rapporti bilaterali e di esplorare nuove sinergie nel solco dei recenti protocolli d’intesa. Di particolare rilievo anche il confronto con la Ministra della Cultura, della Gioventù e dello Sport del Principato di Andorra, Mònica Bonell Tuset, volto a rinsaldare il dialogo tra i piccoli Stati d'Europa in un contesto di fratellanza olimpica.

A rappresentare la Repubblica nelle competizioni sarà lo sciatore Rafael Mini, diciassettenne promessa dello sci alpino e già portabandiera durante l'udienza con la Reggenza. La sua presenza a Milano Cortina è il simbolo di una nuova generazione che guarda con ambizione e dedizione alle sfide globali.

"Partecipare a un'Olimpiade in Italia, in uno scenario di tale prestigio, conferisce alla nostra presenza un valore che va oltre la competizione", ha dichiarato il Segretario di Stato Rossano Fabbri. "Lo sport si conferma un linguaggio universale e un formidabile veicolo di promozione per la nostra Repubblica. Gli incontri avuti in queste ore con i colleghi ministri Abodi, Valditara, Piantedosi e Giorgetti, oltre alla preziosa interlocuzione con Andorra, dimostrano come San Marino sappia stare da protagonista nei grandi contesti internazionali, tessendo relazioni che favoriscono la crescita del nostro sistema Paese e del nostro movimento sportivo. Oggi celebriamo il talento di Rafael Mini, che incarna la passione e i sacrifici di tutto il nostro sport, portando con dignità la nostra storia sulle nevi olimpiche". L'agenda del Segretario di Stato proseguirà con ulteriori appuntamenti istituzionali e il sostegno diretto agli atleti, confermando l’impegno della Segreteria nel valorizzare lo sport come pilastro dell'identità nazionale.

C.s. - Segreteria di Stato per lo Sport

