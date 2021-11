Milena Frulli rieletta alla guida della Fpi-Cdls: “subito l’apertura del tavolo per il rinnovo del contratto”

“Subito l’apertura del tavolo per il rinnovo del contratto, riorganizzazione dell’ISS e stabilizzazione di tutti i precari della Pubblica Amministrazione”. Milena Frulli è stata confermata alla guida della Federazione Pubblico Impiego della CDLS e riassume così le linee programmatiche scaturite dal 13° congresso del mese scorso. La nomina è arrivata stamattina, martedì 9 novembre, in apertura della prima riunione del direttivo di federazione coordinata dalla presidente del congresso Morena Mularoni. Designata anche la nuova segreteria, che risulta composta da Milena Frulli, Cesare Cavalli, Isabella Pelliccioni, Angela Mazza, Eleonora Menicucci, Gian Riccardo Michelotti, Claudio Stefanelli.

Il nodo del contratto resta in primo piano: “In questo biennio di pandemia – afferma la neo-segretaria FPI-CDLS - è emersa con grande chiarezza la centralità del settore pubblico e davvero non c’è più tempo da perdere: va iniziata subito la trattativa che riguarda un contratto scaduto per la parte economica dal 2010 e per la parte normativa dal 2012”. E rimarca: “Trattativa che dovrà portare ad un congruo adeguamento economico dei salari, che recuperi la perdita del potere d’acquisto degli stipendi e dei salari – pari a ben oltre il 10% - conseguente all’aumento dell’inflazione”.

L’altra urgenza è la riorganizzazione della sanità: “La priorità non è quella di nuovo Ospedale, non sono i muri che fanno la differenza, ma le persone che ci stanno dentro. L’ISS ha assoluto bisogno di avere un nuovo Atto Organizzativo, quello in essere è datato 2010 e in oltre dieci anni la sanità si è evoluta e le esigenze della cittadinanza sono profondamente cambiate”. Milena Frulli indica infine la sfida al precariato come un altro impegno prioritario: E’ indispensabile estendere la stabilizzazione, già sottoscritta a novembre dello scorso anno per il personale precario dell’ISS, a tutti i precari della PA. E’ programmato per i prossimi giorni l’avvio del confronto ed auspichiamo di giungere al più presto ad un accordo che vada a sanare anni di precariato, evitando soprattutto che si rigeneri in futuro”.

