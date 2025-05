Mille Miglia in Moto nei Borghi più Belli d’Italia...Una storia da raccontare un’esperienza da vivere Dal 16 al 21 giugno 2025 Repubblica di San Marino

Come da programma, questa mattina, si è svolta la prima Conferenza Stampa di presentazione della Mille Miglia in Moto nei Borghi più Belli d’Italia, eravamo veramente in tanti presso la Segreteria di Stato per il Turismo di San Marino. Una presentazione che ha perfettamente interpretato il valore di quest’evento che racchiude in se l’amore per la moto, la passione ed il desiderio di immergersi nella magica atmosfera che solo i Borghi più Belli d’Italia sanno offrire. Un salto nel passato, con i Campioni di un tempo, anche chi non c’è più come Renzo Pasolini, ma con la sua famiglia presente, con un sempre attivo e pluricampione del mondo Pierpaolo Bianchi ed il due volte Campione del Mondo Sanmarinese Manuel Poggiali. A fare gli onori di casa il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati che ha accolto i presenti con grande empatia ed in perfetta sintonia con il “clima sportivo” dell’evento. Per i Borghi più Belli d’Italia Amato Mercuri Coordinatore del comitato tecnico scientifico e tanti Sindaci ed amministratori dei Borghi che ospiteranno la Mille Miglia in Moto. Presenza graditissima quella di Osvaldo Bevilacqua Ambasciatore nel Mondo dei Borghi più Belli d’Italia e Ministro Plenipotenziario della Repubblica di San Marino.

Il prossimo appuntamento è per il 3 giugno ore 11 presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati (Via della Missione 4 Roma)

