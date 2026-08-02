Minori e social network, l'emergenza silenziosa: servono educazione e limitazioni

Minori e social network, l'emergenza silenziosa: servono educazione e limitazioni.

DOMANI - Motus Liberi ha accolto con favore la recente approvazione dell'ordine del giorno, che ha sostenuto e che avvia un percorso di approfondimento in merito all'utilizzo dei social network da parte dei minori. Si tratta di un tema da anni cruciale, che investe in maniera sempre più massiccia la salute, la crescita e il benessere delle nuove generazioni e che merita di essere affrontato senza semplificazioni ideologiche, ma con serietà, visione e senso di responsabilità. Non possiamo fare a meno di evidenziare come DOMANI - Motus Liberi sia stata la prima forza politica a sollevare con convinzione questo tema nel Paese, promuovendo anche la normativa oggi vigente per il contrasto al cyberbullismo, quando ancora in pochi coglievano i rischi di un fenomeno strisciante quanto pervasivo e le nostre sollecitazioni istituzionali cadevano nel vuoto. Prendiamo atto con soddisfazione che, a distanza di tempo, anche altre forze politiche rimaste a lungo tempo silenti abbiano finalmente deciso di affrontare un argomento così vitale per il futuro della nostra comunità, aprendo gli occhi su un'emergenza che richiede risposte immediate. La nostra posizione rimane saldamente ancorata a un principio di equilibrio: a nostro avviso, l'obiettivo non deve essere quello di demonizzare l'evoluzione tecnologica o di ricorrere a forme di “punizione” nei confronti dei ragazzi, ma di trovare la giusta sintesi tra l’importanza inderogabile di educare e la necessità di valutare possibili divieti e limitazioni d'accesso, sull'esempio di quanto in questi mesi stanno facendo autorevoli Paesi europei e le stesse istituzioni comunitarie. Come già sottolineato dal nostro partito, il disagio giovanile e l'uso precoce e incontrollato degli smartphone non possono essere affrontati con un approccio unilaterale. Riteniamo fondamentale pianificare investimenti efficaci sull’educazione digitale e sulla sensibilizzazione all’interno delle scuole e delle famiglie, ambienti che giocano un ruolo primario nell'offrire ai giovani gli strumenti essenziali per affrontare l'ecosistema virtuale; al contempo, riteniamo che adulti e istituzioni abbiano il dovere di assumersi la responsabilità di fissare paletti chiari nell'utilizzo dei social da parte dei ragazzi, in termini sia qualitativi che quantitativi. Costituendo una realtà piccola rispetto ad altri Stati, che già stanno intervenendo con normative ad hoc, San Marino avrebbe il vantaggio di poter incidere in modo più rapido e sperimentare soluzioni innovative, coinvolgendo istituzioni, istituti scolastici, famiglie ed esperti e monitorando fase dopo fase i risultati del percorso intrapreso. La nostra Repubblica avrebbe la storica opportunità di dimostrare lungimiranza su un tema così delicato e centrale. La tutela dei minori richiede la capacità di prevenire i problemi prima che diventino emergenze, costruendo un modello che sappia coniugare innovazione, libertà e responsabilità. È questa la linea che noi di DOMANI - Motus Liberi continueremo a sostenere, certi che rappresenti la via migliore per il futuro dei nostri ragazzi.

C.s. - DOMANI - Motus Liberi

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