Mis al centro della scena politica. Luca Casadei è il nuovo Segretario.

Mis al centro della scena politica attraverso un’assemblea congressuale particolarmente partecipata, che ha portato alla nomina del nuovo Segretario politico, Luca Casadei.

Già membro del direttivo, ora è alla guida del movimento: “Il partito esce rafforzato da questo momento di aggregazione – ha spiegato il neo Segretario - l'obiettivo ora è quello di rafforzare i socialisti e più in generale la sinistra”.

Mis oggi può già contare sulla presenza di due Consiglieri, Rossano Fabbri e Denise Bronzetti, ma punta ad un risultato ancora più importante.

“Siamo molto soddisfatti di come si sono svolti i lavori – commenta Rossano Fabbri -, la partecipazione è stata importate ed è stato eletto un gruppo di giovani che avrà l’onere e l’onore di fare crescere Mis. Credo che dal dibattito politico siano arrivate moltissime aperture, le quali non possono che farci piacere perché ci mettono in qualche modo al centro del panorama politico. Abbiamo quindi una grossa responsabilità ora, soprattutto a sinistra”.

Particolarmente apprezzato dai rappresentanti dei partiti presenti il discorso del Segretario uscente Severino Bollini, il quale ha toccato diversi punti, fra cui l’indebitamento e la disuguaglianza, così come la necessità di riforme. Un invito al dialogo e al “fare”, al quale ha immediatamente risposto la Dc, per bocca di Francesco Mussoni: “La maggioranza ha il dovere di fare le riforme. Se non ce la fa deve trarne le conclusioni”.

Per Luca Boschi (Libera): “Ci sono un gruppo di persone a San Marino che stanno bloccando il cambiamento, anche e non solo in ambito finanziario, dove tarda ad arrivare il memorandum con Bankitalia”.

Emanuele Santi (Rete) ha richiamato “all’importanza di non dover sbagliare nulla. Le riforme vanno fatto al più presto – conferma – ma devono essere condivise e ragionate visto l’impatto che avranno sul Paese”.

Per Alessandro Rossi (Demos) “Bisogna rompere gli schemi attuali”.

Gli fa eco Giovanna Cecchetti (Elego): “Purtroppo da questa maggioranza emerge solo litigiosità, mancano i fatti”.

Matteo Rossi (Np) ha richiamato all’importante di una “celere associazione all’Unione Europea”.

Per Michela Pelliccioni (Motus) bisogna “puntare con decisione sulla digitalizzazione”, ricordato in questo senso l’accordo con Amazon.

Sara Conti (Rf) è stata particolarmente critica sulla mancanza di risultati da parte della maggioranza: “Non abbiamo nemmeno ancora capito qual è la visione di Paese che avete”.

Sulla stessa linea Fabrizio Francioni (Area Democratica): “Lo scorso esecutivo vi ha lasciato tanti progetti utili, come quello di Boeri sul Prg: basta solo toglierlo dal cassetto”.

Un dibattito franco, a tratti dai toni accesi, ma particolarmente costruttivo, dal quale è emersa fra gli altri la necessità di avere una sinistra forte e non frammentata.

“Io credo – ha tirato le fila Rossano Fabbri – che servano più politiche di sinistra: noi faremo la nostra parte per ricostruire l’area socialista. A livello di alleanze future, Mis non esclude nessuna strada.”.

Infine non sono passati inosservati i fortissimi richiami arrivati dal mondo sindacale e datoriale, presenti al Congresso di Mis con i propri rappresentanti di punta, da Enzo Merlini (Csdl), fino a Francesca Busignani (Ucs), e ancora Csdl, Usl e Osla: “Servono unità, fiducia, progetto Paese e riforme”. Richiamata l’attenzione “all’inflazione ed ai consumi, così come all’equità sociale”.



Questo il nuovo Direttivo di Mis:

SEGRETARIO POLITICO: LUCA CASADEI

PRESIDENTE: SEVERINO BOLLLINI

MEMBRI DEL DIRETTIVO: SEMPRINI SILVANO, FABBRI STELLINO, VALENTINI ORNELLA, STEFANELLI ANTONIO, FELICI GIORGIO, BRONZETTI DENISE, FABBRI MASSIMILIANO, CHIARUZZI ANNA, DE ANGELIS CELSO, GIARDI NICOLA, RICCARDI MARIUS CRISTIAN, ROSSANO FABBRI

