MIS: Cordoglio per la scomparsa di Romeo Morri

Movimento Ideali Socialisti si associa ai numerosi attestati di cordoglio arrivati a seguito della notizia della scomparsa dell’On.le Romeo Morri.

La scomparsa di Romeo dopo una lunga malattia, è una perdita grave per tutti, per gli amici, per gli avversari politici, per la Famiglia e per tutti coloro che gli hanno voluto bene.

Il Suo impegno, la Sua militanza politica, l’esperienza e la conoscenza del territorio, la cultura, l’impegno Parlamentare culminato con la rappresentanza ai vertici delle Istituzioni saranno sempre ricordati da ognuno di Noi.

Alla Sua Famiglia va il nostro più sentito cordoglio e la nostra vicinanza.

Comunicato stampa

Movimento Ideali Socialisti