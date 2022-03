MIS: Giornata internazionale dei diritti della donna

L’8 Marzo è la giornata simbolo dell’emancipazione femminile, che celebra tutte quelle donne che non si sono mai arrese e hanno lottato con coraggio e speranza, per rivendicare i loro diritti.

Una battaglia che, in determinate realtà, purtroppo, continua ancora oggi. Difatti, impedire ad una donna di esprimersi al meglio di sé in campo sociale, politico e culturale, vuol dire privare l’umanità dei propri diritti fondamentali.

Per questo, è necessario continuare a promuovere e sostenere l’uguaglianza di genere, per abbattere e contrastare ogni forma di violenza e discriminazione. Difendere i diritti di qualcuno non significa rinunciare ai propri, ma scegliere di condividere la libertà.

Ogni donna merita di realizzare le proprie aspirazioni, le proprie aspettative e il proprio futuro.











Comunicato stampa

Movimento Ideali Socialisti